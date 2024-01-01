بدائل - Explo

Nugit

nugit.co

Nugit عبارة عن منصة آلية لسرد قصص البيانات، تتجاوز لوحة المعلومات، وتساعد على تمكين الأشخاص من التدقيق في البيانات الهائلة والمعقدة للعثور على الرؤى والفرص بداخلها. Nugit قادر على تقديم هذه الرؤى من خلال سرد البيانات على نطاق واسع، لذلك يمكن فهمها على الفور.