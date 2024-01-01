بدائل - Expert.ai Developer

Artivatic.ai

artivatic.ai

تقف Artivatic، وهي جزء أساسي من D2C Consulting Group، في طليعة الابتكار الرقمي في مجال تكنولوجيا التأمين والرعاية الصحية. تعمل منصتنا على إحداث ثورة في الصناعة من خلال أتمتة ورقمنة دورة حياة العمليات بأكملها، بما في ذلك المبيعات، والتأهيل، والاقتباس، والاكتتاب، ومعالجة المطالبات، وخدمة العملاء. تم ت...