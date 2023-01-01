بدائل - Experience.com
Google My Business
business.google.com
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HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Moz
moz.com
بدعم من أكبر مجتمع من مُحسنات محركات البحث على هذا الكوكب، تقوم Moz ببناء أدوات تجعل تحسين محركات البحث والتسويق الداخلي وبناء الروابط وتسويق المحتوى أمرًا سهلاً. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا اليوم!
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle هي أداة مراقبة serp كاملة تتيح لك تتبع عدد غير محدود من المنافسين، دون طرح أي أسئلة. تبا، سوف نسمح لك بتتبع كل ما يمكنك التعامل معه.
BrightLocal
brightlocal.com
النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
Solocal
solocal.com
نحن نساعد الشركات على النمو من خلال التكنولوجيا الرقمية. احصل على الفور على نصيحة مخصصة من خلال التدقيق الرقمي المجاني الخاص بك.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...
Nightwatch
nightwatch.io
تتبع تصنيفات البحث من أي مكان على وجه الأرض. افهم ما الذي يدفع حركة المرور والمبيعات في محرك البحث الخاص بك على جميع محركات البحث الرائدة وصولاً إلى مستوى الرمز البريدي.
Appbot
appbot.co
أدوات مراجعة وتقييمات التطبيقات لتحسين تجربة العملاء بالكامل. منصة للشركات التي تأخذ التقييمات والتقييمات على محمل الجد. يوفر Appbot مراجعة وتقييمات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الردود والتحليلات.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla هو البرنامج السحابي الأول على مستوى العالم في مجال البحث عن عملاء محتملين وإغلاق العملاء لمساعدة شركات الوكالات في العثور على المزيد من العملاء المتوقعين وتحليلهم وإغلاقهم لخدمات التسويق الرقمي.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Mobal
mobal.io
قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
GatherUp
gatherup.com
GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc هو أفضل برنامج لإدارة السمعة والمراجعات عبر الإنترنت، حيث يقوم بإنشاء مراجعات ومراقبة وإدارة سمعة عملك عبر الإنترنت، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة، حتى تتمكن من التركيز بشكل أكبر على إدارة أعمالك بينما تعمل ReviewInc على تحسين سمعتك عبر الإنترنت وتحسينها. ReviewInc هي الشركة الرائدة بلا منازع ...
EmbedMyReviews
embedmyreviews.com
EmbedMyReviews عبارة عن منصة واحدة لإدارة السمعة عبر الإنترنت. أول منصة توفر التكامل المباشر مع Stripe، وهي أداة إنشاء مواقع ويب بنقرة واحدة وتركز على الوكالات. إذا كنت تتطلع إلى العلامة البيضاء، فلا يوجد خيار أفضل من EmbedMyReviews. تخصيص المستوى والميزات والسعر ليس له مثيل.
ResellerRatings
resellerratings.com
نحن نجمع المتسوقين والتجار معًا لتحسين تجربة الشراء. تساعد ResellerRatings العملاء في العثور على المنتجات والعلامات التجارية التي يحبونها واختيارها والدفاع عنها، مع تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتعزيز الاكتشاف وزيادة التحويل وبناء دليل اجتماعي. مع ResellerRatings Reviews Suite، تصل علامتك التجاري...
TrueReview
truereview.co
الطريقة الأكثر فعالية لزيادة تقييماتك على Google (أو أي موقع ويب آخر) هي باستخدام TrueReview! مع TrueReview، يعد إرسال طلبات المراجعة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا ولا يتطلب إعدادًا معقدًا. يقوم TrueReview بتتبع تفاعلات عملائك مع طلبات المراجعة، ويرسل رسائل بريد إلكترو...
Tagsen
tagsen.com
حلول طباعة الأعمال والتسويق في Tagen، أفضل منصة على الإنترنت في الهند للمنتجات عالية الجودة مثل بطاقات العمل واللافتات والملصقات والمنشورات والمزيد.
URLScore.ai
urlscore.ai
سواء كنت حذرًا بشأن أمان موقع الويب قبل زيارتك، أو تسعى إلى تعزيز اكتشاف التهديدات السيبرانية لديك، فإن Urlscore موجود لمساعدتك. استخدم نموذج الويب الخاص بنا أو قم بدمج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لتصنيف عناوين URL وتحديد المخاطر المحتملة، مما يضمن تجارب تصفح أكثر أمانًا.
paiza
paiza.jp
موقع شامل للبحث عن الوظائف والتعلم لمهندسي ومبرمجي تكنولوجيا المعلومات [بايزا]. تصور مهاراتك من خلال اختبار مهارات البرمجة، وإذا تم التعرف على مهاراتك، فقد تتلقى مستكشفًا من إحدى الشركات، مما يمنحك ميزة في تغيير الوظائف. تقوم هذه الخدمة بتقييم "الأشخاص ذوي المهارات" بدلاً من الخلفية الأكاديمية أو تا...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
يساعد موقع ReviewsOnMyWebsite الشركات على مراقبة مراجعاتها عبر الإنترنت وطلبها وعرضها للمساعدة في زيادة الدليل الاجتماعي وبناء الثقة مع عملائها.
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio، التكنولوجيا وراء Sitejabber، هي عبارة عن منصة لتعزيز العلامة التجارية تمكن الشركات من الاستفادة من المراجعات الحقيقية. تستخدم الشركات مجموعتنا الشاملة والمدعمة بالتكنولوجيا من أدوات إدارة السمعة للحصول على المراجعات ونشرها على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات متعددة - مما يؤدي إلى توسيع نطاق الرؤية...
Oggvo
oggvo.com
تعمل Oggvo على تسهيل نمو الشركات الصغيرة والحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تبسيط تجربة عملائها في كل خطوة من الرحلة.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
نحن نساعد شركات التوظيف على تسريع نموها من خلال زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد على مراجعاتها وإحالاتها وسمعتها والقائمين بالتوظيف.
Shopper Approved
shopperapproved.com
منذ عام 2010، ساعدت خدمة Shopper Approved أكثر من 25000 شركة عبر الإنترنت في جمع ما يصل إلى 10 أضعاف التقييمات والمراجعات أكثر من أي منصة مراجعة أخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا شركة Inc. 500 الحائزة على جوائز مرتين، وشريك Google الرسمي للمراجعة، ولدينا تصنيف A+ BBB. إن الشيء الذي يميز Shopper Approved ...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io هي شركة رائدة في مجال توفير حلول جمع المراجعات وتسويق التجارة الإلكترونية. قم ببناء سمعتك عبر الإنترنت، وشجع ولاء العملاء، واربط نموذج عملك بمتطلبات السوق من خلال تعليقات العملاء الحقيقية. خطط الأسعار المجانية الخاصة بنا قابلة للتخصيص بالكامل، وتأتي جميعها مع ابتكارات رائدة في الصناعة بشك...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
يعد برنامج Score My Review برنامجًا متطورًا للمراجعة وإدارة السمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد واجهتنا الآلية وسهلة الاستخدام أصحاب الأعمال على جمع تقييمات العملاء الحقيقية على الطيار الآلي. باستخدام "تسجيل مراجعاتي"، يمكنك الحصول على المزيد من التقييمات بتقييم 5 نجوم على مواقع المراجعة مثل Goo...
OutboundEngine
outboundengine.com
يساعد OutboundEngine الشركات على النمو من خلال جعل التسويق عبر الإنترنت بسيطًا وسهلاً للجميع. نقوم بإنشاء حملات تسويقية جميلة وعالية التأثير، ونقدمها تلقائيًا ونتتبع التفاعل لإظهار من هو المستعد لإجراء محادثة. تعمل منصتنا على تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء والمحتملين للكشف عن المزيد من الفرص بعم...
TrackRight
trackright.com
TrackRight هي أداة لتتبع أداء التسويق الرقمي متخصصة في تحسين محركات البحث المحلية وحلول تتبع العملاء المحتملين مع تقديم لوحة تحكم للعميل حتى تعرف أنت وعملائك دائمًا كيفية أداء حملتك.
Nurch
nurch.io
Nurch هو حل برمجي شامل لمساعدة الشركات المحلية على الظهور في نتائج البحث والحصول على المزيد من التقييمات وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME هي أداة محلية لتحسين محركات البحث (SEO) مصممة لتحسين ظهور الشركات وسمعتها عبر الإنترنت على Google. فهو يقوم بتجميع الملفات الشخصية للأعمال على Google My Business، وإدارة المراجعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدم تحليلات محلية ونشر المحتوى، بهدف جذب حركة المرور عبر الإنترنت إلى المتاجر ا...
AuthorityLabs
authoritylabs.com
برنامج تتبع ترتيب محركات البحث (SEO) الموثوق به والدقيق، برنامج تحسين محركات البحث (SEO) الرائد في الصناعة لدينا موثوق به من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. استخدم تصنيف محرك البحث وبيانات الكلمات الرئيسية لأتمتة مراقبة تحسين محركات البحث (SEO)، وتتبع التصنيفات المحلية والمتنقلة، واستعادة الكلمات...
RealWork Labs
realworklabs.com
اربح المزيد من المال دون القيام بالمزيد من العمل: قم بتسجيل عملك في الموقع لتظهر في مكان قريب، وقم بتطوير تقييماتك وأثبت لجيرانك القريبين أنك مقدم الخدمة المنزلية الموثوق به لهذه المهمة.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout هو الحل الأسرع لإدارة السمعة عبر الإنترنت. إنه يتكامل مع أفضل 21 موقع تحليلي للمراجعة. فهو يعرض ما يقوله الأشخاص العاديون عن الأعمال التجارية استنادًا إلى نصوص جميع المراجعات.
GeoRanker
georanker.com
يمكّن GeoRanker المستخدمين من عرض SERPs (صفحات نتائج محرك البحث) الخاصة بمحركات البحث كمستخدم محلي في أكثر من 50000 موقع حول العالم.