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بدائل - Experience.com

Google My Business

Google My Business

business.google.com

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HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!

Podium

Podium

podium.com

امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.

IONOS

IONOS

ionos.com

الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.

Moz

Moz

moz.com

بدعم من أكبر مجتمع من مُحسنات محركات البحث على هذا الكوكب، تقوم Moz ببناء أدوات تجعل تحسين محركات البحث والتسويق الداخلي وبناء الروابط وتسويق المحتوى أمرًا سهلاً. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا اليوم!

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.

G2

G2

g2.com

قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.

Nozzle

Nozzle

nozzle.io

Nozzle هي أداة مراقبة serp كاملة تتيح لك تتبع عدد غير محدود من المنافسين، دون طرح أي أسئلة. تبا، سوف نسمح لك بتتبع كل ما يمكنك التعامل معه.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.

Text Request

Text Request

textrequest.com

إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.

Yext

Yext

yext.com

Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.

Seobility

Seobility

seobility.net

برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.

Solocal

Solocal

solocal.com

نحن نساعد الشركات على النمو من خلال التكنولوجيا الرقمية. احصل على الفور على نصيحة مخصصة من خلال التدقيق الرقمي المجاني الخاص بك.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...

Nightwatch

Nightwatch

nightwatch.io

تتبع تصنيفات البحث من أي مكان على وجه الأرض. افهم ما الذي يدفع حركة المرور والمبيعات في محرك البحث الخاص بك على جميع محركات البحث الرائدة وصولاً إلى مستوى الرمز البريدي.

Appbot

Appbot

appbot.co

أدوات مراجعة وتقييمات التطبيقات لتحسين تجربة العملاء بالكامل. منصة للشركات التي تأخذ التقييمات والتقييمات على محمل الجد. يوفر Appbot مراجعة وتقييمات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الردود والتحليلات.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.

Leads Gorilla

Leads Gorilla

leadsgorilla.io

LeadsGorilla هو البرنامج السحابي الأول على مستوى العالم في مجال البحث عن عملاء محتملين وإغلاق العملاء لمساعدة شركات الوكالات في العثور على المزيد من العملاء المتوقعين وتحليلهم وإغلاقهم لخدمات التسويق الرقمي.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...

Mobal

Mobal

mobal.io

قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.

GatherUp

GatherUp

gatherup.com

GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...

Rannkly

Rannkly

rannkly.com

Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...

ReviewInc

ReviewInc

reviewinc.com

ReviewInc هو أفضل برنامج لإدارة السمعة والمراجعات عبر الإنترنت، حيث يقوم بإنشاء مراجعات ومراقبة وإدارة سمعة عملك عبر الإنترنت، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة، حتى تتمكن من التركيز بشكل أكبر على إدارة أعمالك بينما تعمل ReviewInc على تحسين سمعتك عبر الإنترنت وتحسينها. ReviewInc هي الشركة الرائدة بلا منازع ...

EmbedMyReviews

EmbedMyReviews

embedmyreviews.com

EmbedMyReviews عبارة عن منصة واحدة لإدارة السمعة عبر الإنترنت. أول منصة توفر التكامل المباشر مع Stripe، وهي أداة إنشاء مواقع ويب بنقرة واحدة وتركز على الوكالات. إذا كنت تتطلع إلى العلامة البيضاء، فلا يوجد خيار أفضل من EmbedMyReviews. تخصيص المستوى والميزات والسعر ليس له مثيل.

ResellerRatings

ResellerRatings

resellerratings.com

نحن نجمع المتسوقين والتجار معًا لتحسين تجربة الشراء. تساعد ResellerRatings العملاء في العثور على المنتجات والعلامات التجارية التي يحبونها واختيارها والدفاع عنها، مع تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتعزيز الاكتشاف وزيادة التحويل وبناء دليل اجتماعي. مع ResellerRatings Reviews Suite، تصل علامتك التجاري...

TrueReview

TrueReview

truereview.co

الطريقة الأكثر فعالية لزيادة تقييماتك على Google (أو أي موقع ويب آخر) هي باستخدام TrueReview! مع TrueReview، يعد إرسال طلبات المراجعة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا ولا يتطلب إعدادًا معقدًا. يقوم TrueReview بتتبع تفاعلات عملائك مع طلبات المراجعة، ويرسل رسائل بريد إلكترو...

Tagsen

Tagsen

tagsen.com

حلول طباعة الأعمال والتسويق في Tagen، أفضل منصة على الإنترنت في الهند للمنتجات عالية الجودة مثل بطاقات العمل واللافتات والملصقات والمنشورات والمزيد.

URLScore.ai

URLScore.ai

urlscore.ai

سواء كنت حذرًا بشأن أمان موقع الويب قبل زيارتك، أو تسعى إلى تعزيز اكتشاف التهديدات السيبرانية لديك، فإن Urlscore موجود لمساعدتك. استخدم نموذج الويب الخاص بنا أو قم بدمج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لتصنيف عناوين URL وتحديد المخاطر المحتملة، مما يضمن تجارب تصفح أكثر أمانًا.

paiza

paiza

paiza.jp

موقع شامل للبحث عن الوظائف والتعلم لمهندسي ومبرمجي تكنولوجيا المعلومات [بايزا]. تصور مهاراتك من خلال اختبار مهارات البرمجة، وإذا تم التعرف على مهاراتك، فقد تتلقى مستكشفًا من إحدى الشركات، مما يمنحك ميزة في تغيير الوظائف. تقوم هذه الخدمة بتقييم "الأشخاص ذوي المهارات" بدلاً من الخلفية الأكاديمية أو تا...

Reviews On My Website

Reviews On My Website

reviewsonmywebsite.com

يساعد موقع ReviewsOnMyWebsite الشركات على مراقبة مراجعاتها عبر الإنترنت وطلبها وعرضها للمساعدة في زيادة الدليل الاجتماعي وبناء الثقة مع عملائها.

Sitejabber

Sitejabber

sitejabber.com

Jabio، التكنولوجيا وراء Sitejabber، هي عبارة عن منصة لتعزيز العلامة التجارية تمكن الشركات من الاستفادة من المراجعات الحقيقية. تستخدم الشركات مجموعتنا الشاملة والمدعمة بالتكنولوجيا من أدوات إدارة السمعة للحصول على المراجعات ونشرها على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات متعددة - مما يؤدي إلى توسيع نطاق الرؤية...

Oggvo

Oggvo

oggvo.com

تعمل Oggvo على تسهيل نمو الشركات الصغيرة والحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تبسيط تجربة عملائها في كل خطوة من الرحلة.

Great Recruiters

Great Recruiters

greatrecruiters.com

نحن نساعد شركات التوظيف على تسريع نموها من خلال زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد على مراجعاتها وإحالاتها وسمعتها والقائمين بالتوظيف.

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

منذ عام 2010، ساعدت خدمة Shopper Approved أكثر من 25000 شركة عبر الإنترنت في جمع ما يصل إلى 10 أضعاف التقييمات والمراجعات أكثر من أي منصة مراجعة أخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا شركة Inc. 500 الحائزة على جوائز مرتين، وشريك Google الرسمي للمراجعة، ولدينا تصنيف A+ BBB. إن الشيء الذي يميز Shopper Approved ...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...

Reviews.io

Reviews.io

reviews.io

REVIEWS.io هي شركة رائدة في مجال توفير حلول جمع المراجعات وتسويق التجارة الإلكترونية. قم ببناء سمعتك عبر الإنترنت، وشجع ولاء العملاء، واربط نموذج عملك بمتطلبات السوق من خلال تعليقات العملاء الحقيقية. خطط الأسعار المجانية الخاصة بنا قابلة للتخصيص بالكامل، وتأتي جميعها مع ابتكارات رائدة في الصناعة بشك...

Score My Reviews

Score My Reviews

scoremyreviews.com

يعد برنامج Score My Review برنامجًا متطورًا للمراجعة وإدارة السمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد واجهتنا الآلية وسهلة الاستخدام أصحاب الأعمال على جمع تقييمات العملاء الحقيقية على الطيار الآلي. باستخدام "تسجيل مراجعاتي"، يمكنك الحصول على المزيد من التقييمات بتقييم 5 نجوم على مواقع المراجعة مثل Goo...

OutboundEngine

OutboundEngine

outboundengine.com

يساعد OutboundEngine الشركات على النمو من خلال جعل التسويق عبر الإنترنت بسيطًا وسهلاً للجميع. نقوم بإنشاء حملات تسويقية جميلة وعالية التأثير، ونقدمها تلقائيًا ونتتبع التفاعل لإظهار من هو المستعد لإجراء محادثة. تعمل منصتنا على تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء والمحتملين للكشف عن المزيد من الفرص بعم...

TrackRight

TrackRight

trackright.com

TrackRight هي أداة لتتبع أداء التسويق الرقمي متخصصة في تحسين محركات البحث المحلية وحلول تتبع العملاء المحتملين مع تقديم لوحة تحكم للعميل حتى تعرف أنت وعملائك دائمًا كيفية أداء حملتك.

Nurch

Nurch

nurch.io

Nurch هو حل برمجي شامل لمساعدة الشركات المحلية على الظهور في نتائج البحث والحصول على المزيد من التقييمات وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.

Localiza.me

Localiza.me

localiza.me

LOCALIZA.ME هي أداة محلية لتحسين محركات البحث (SEO) مصممة لتحسين ظهور الشركات وسمعتها عبر الإنترنت على Google. فهو يقوم بتجميع الملفات الشخصية للأعمال على Google My Business، وإدارة المراجعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدم تحليلات محلية ونشر المحتوى، بهدف جذب حركة المرور عبر الإنترنت إلى المتاجر ا...

AuthorityLabs

AuthorityLabs

authoritylabs.com

برنامج تتبع ترتيب محركات البحث (SEO) الموثوق به والدقيق، برنامج تحسين محركات البحث (SEO) الرائد في الصناعة لدينا موثوق به من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. استخدم تصنيف محرك البحث وبيانات الكلمات الرئيسية لأتمتة مراقبة تحسين محركات البحث (SEO)، وتتبع التصنيفات المحلية والمتنقلة، واستعادة الكلمات...

RealWork Labs

RealWork Labs

realworklabs.com

اربح المزيد من المال دون القيام بالمزيد من العمل: قم بتسجيل عملك في الموقع لتظهر في مكان قريب، وقم بتطوير تقييماتك وأثبت لجيرانك القريبين أنك مقدم الخدمة المنزلية الموثوق به لهذه المهمة.

PlacesScout

PlacesScout

placesscout.com

PlacesScout هو الحل الأسرع لإدارة السمعة عبر الإنترنت. إنه يتكامل مع أفضل 21 موقع تحليلي للمراجعة. فهو يعرض ما يقوله الأشخاص العاديون عن الأعمال التجارية استنادًا إلى نصوص جميع المراجعات.

GeoRanker

GeoRanker

georanker.com

يمكّن GeoRanker المستخدمين من عرض SERPs (صفحات نتائج محرك البحث) الخاصة بمحركات البحث كمستخدم محلي في أكثر من 50000 موقع حول العالم.

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