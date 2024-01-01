يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Expenseout على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Expenseout هي أداة خدمة ذاتية قائمة على الويب للموظفين، تعمل على أتمتة عملية طلب طلبات الموظفين والموافقة عليها ومعالجتها، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لتصفية مطالبات الموظفين. يحتوي على تحليلات توضح أين تنفق المنظمة فعليًا.

الموقع الإلكتروني: expenseout.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Expenseout. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.