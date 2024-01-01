قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أتمتة وتتبع مشتريات شركتك بطريقة بسيطة. إعداد الميزانيات/المشاريع، والموافقة على أوامر الشراء ووضع علامة على أنها مدفوعة، وتلقي عمليات التسليم والبقاء على اطلاع دائم، وعدم وجود فواتير مفاجئة من الموردين، وإشعارات البريد الإلكتروني الآلية، وملفات PDF / CSV وما إلى ذلك.

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