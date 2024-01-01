بدائل - Excalidraw+

ArcSite

arcsite.com

يتيح لك ArcSite إنشاء رسومات ذات مظهر احترافي بسهولة على جهاز iPad أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android أو جهاز يعمل بنظام Windows في دقائق، ثم إنشاء انطلاقة تلقائيًا وحساب التكلفة والهامش وحتى إنتاج اقتراح فائز استنادًا إلى تلك الرسومات، كل ذلك أثناء العمل في موقع العمل أو أي مكان تريد العمل فيه. استخدم...