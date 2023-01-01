بدائل - Exatom

ReviewCaddy

reviewcaddy.com

ReviewCaddy هي أداة تساعد البائعين على جمع رأي عملائهم بطريقة غنية وتفاعلية حول العناصر التي اشتروها من الموقع، وتساعد البائعين على الاستماع إلى صوت عملائهم وبالتالي إجراء تحديثات على صفحات المنتج.