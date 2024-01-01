Examedi Mexico

Examedi Mexico

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: examedi.com.mx

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Examedi Mexico على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سريع، بدون خطوط وإجراءات، وبدون تكلفة لكل زيارة منزلية في CDMX والمنطقة الحضرية. اختبارات كوفيد، وPCR، والفحوصات، وكيمياء الدم، على سبيل المثال.

الموقع الإلكتروني: examedi.com.mx

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Examedi Mexico. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cuentica

Cuentica

cuentica.com

Chipax

Chipax

chipax.com

Mango

Mango

hola-mango.com

Bnext

Bnext

bnext.es

DIRECTV GO

DIRECTV GO

directvgo.com

Wibond

Wibond

wibond.co

Mercately

Mercately

mercately.com

DonDominio

DonDominio

dondominio.com

Selia

Selia

selia.co

Komercia

Komercia

komercia.co

Nextiendas

Nextiendas

nextiendas.com

Zapping TV

Zapping TV

zapping.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية