Examedi Chile

Examedi Chile

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الموقع الإلكتروني: examedi.cl

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Examedi Chile على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اعتني بصحتك وصحة من تحبهم بأبسط طريقة. الاختبارات المعملية المنزلية، والتطبيب عن بعد، وأكثر من ذلك.

الموقع الإلكتروني: examedi.cl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Examedi Chile. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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