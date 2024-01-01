بدائل - Exact

Dolibarr

dolibarr.org

برنامج ERP وCRM مفتوح المصدر قائم على الويب لإدارة النشاط المهني أو التأسيسي (الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستقلة أو الشركات الكبيرة): عروض الأسعار أو العروض التجارية، الفواتير، المنتجات، جهات الاتصال، جدول الأعمال، الطلبات، المشتريات، الأسهم، رسائل البريد الإلكتروني، CMS، POS