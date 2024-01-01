Exa

Exa

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: exa.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Exa على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البحث عن إعادة البناء للذكاء الاصطناعي تقوم Exa API باسترداد أفضل محتوى على الويب باستخدام البحث القائم على التضمينات

الموقع الإلكتروني: exa.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Exa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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