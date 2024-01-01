EvolveAI هي أداة تدريب قائمة على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى توفير خبرات ميسورة التكلفة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم التدريبية. فهو يدمج الذكاء الاصطناعي المتطور مع المدربين الرائدين في الصناعة والرياضيين من الطراز العالمي وأحدث الأبحاث لإنتاج خطط تمرين مخصصة. أحد الجوانب الأساسية لوظائفها هو فترة الكتلة الكلاسيكية التي تستخدم تدريبًا منخفض الكثافة / مرتفع الحجم. يوفر EvolveAI للرياضيين المرونة لاختيار مجموعة متنوعة من أفضل الأساليب والمجموعات لأعمال روتينية مختلفة مثل القرفصاء أو المقعد أو الرفعة المميتة. ثم تحدد هذه التحديدات حجم التمرين. يقوم نظام الذكاء الاصطناعي في EvolveAI بتكييف التدريب بناءً على تحليل التمرين، ويضم خوارزمية تدريب مصممة لتحسين كل عملية رفع من خلال دورة كلية. فهو لا يضمن التسلسل الصحيح للتمارين فحسب، بل يأتي مزودًا أيضًا بمقاطع فيديو محددة وإشارات تدريب للحصول على الشكل والتقنية المناسبين. تم تصميم هذه الأداة لتقديم حل مخصص وفعال من حيث التكلفة، مما يلغي الحاجة إلى مقابلة مدرب فردي. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا تدريبات محسنة لتحقيق أهدافهم، ومن خلال الاستخدام المستمر وتسجيل الوصول المنتظم، يمكنهم العمل بكفاءة لتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: evolveai.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EvolveAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.