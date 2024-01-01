Everleagues

Everleagues

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: everleagues.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Everleagues على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Everleagues عبارة عن منصة للتواصل والتعاون. يوفر مزيجها الفريد من الميزات الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات تجربة سلسة داخل المكتب وخدمات العملاء مما يزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. تتوفر الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات والتوقيع الإلكتروني والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة عمل افتراضية واحدة لشركتك الخاصة، مدعومة من Everleagues.
الفئات:
Business
برنامج بوابة العميل
برنامج تعاون المحتوى السحابي

الموقع الإلكتروني: everleagues.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Everleagues. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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box.com

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

pCloud

pCloud

pcloud.com

FuseBase

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