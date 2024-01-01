يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Everleagues على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Everleagues عبارة عن منصة للتواصل والتعاون. يوفر مزيجها الفريد من الميزات الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات تجربة سلسة داخل المكتب وخدمات العملاء مما يزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. تتوفر الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات والتوقيع الإلكتروني والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة عمل افتراضية واحدة لشركتك الخاصة، مدعومة من Everleagues.

الموقع الإلكتروني: everleagues.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Everleagues. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.