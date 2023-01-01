بدائل - Event Staff
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
Aisle Planner
aisleplanner.com
الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat هو برنامج لإدارة الفعاليات وتقديم الطعام عبر الإنترنت يعمل على زيادة المبيعات وتبسيط الحجوزات للمطاعم والفنادق والأماكن الفريدة.
HeySummit
heysummit.com
أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay هي أداة لتخطيط المعارض التجارية وإدارة المشاريع والتعاون لمديري المعارض التجارية والعارضين وفرق الفعاليات.
Eventeny
eventeny.com
لديك نظام إدارة الأحداث لذلك! قم بإدارة كل ما يتعلق بالأحداث الشخصية والمختلطة وعبر الإنترنت بسهولة، كل ذلك في مكان واحد مناسب!
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
Joi
joi.events
Do you spend hours manually updating spreadsheets and documents when planning events? If the answer is yes then you need Joi. Joi is the only event planning software that can remove spreadsheet pain. Joi's unique archictecture means you can perform tasks in minutes that would normally take hours. Bu...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot empowers data-driven decision-making through real-time analytics seamlessly integrated with project management and collaboration features. With a comprehensive business intelligence engine at its core, Slingshot offers users direct link to their data sources and platforms, enabling them to...
RSVPify
rsvpify.com
A leading online ticketing and event management platform trusted by 30% of the Fortune 500. Manage events big and small with ease and keep the spotlight on your brand. Powerful features including email invitations, online registration and RSVP, custom data collection, guest list management, menu pre...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations offers powerful online event planning and management software for event venues, catering companies, and event professionals. Event planning – Don't worry about Word documents, emails and finding information in different places. MICE offers confidence with one perfect overview of all ...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics is now Map D - the easiest solution to sell out and produce your next event. Make booth sales a breeze and cross complicated event logistics off your to-do list with Map D. All the event planning features you need to manage and execute any kind of event in the easiest solution availabl...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium provides intuitive technology so you can easily manage your events, while providing a better and more engaging experience to your attendees. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while providing the data and insights you need to maximize your value. With...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (formerly InitLive) offers an all-in-one staff and volunteer management solution for programs and events. Bloomerang Volunteer's solution streamlines staff and volunteer recruitment, scheduling, management, and communications through web and mobile apps. Ideal for organizations,...
Eventee
eventee.co
بفضل الواجهة البديهية والجميلة لكل من تطبيق الهاتف المحمول والويب، يستطيع عملاؤنا الوصول إلى أكثر من 70% من قاعدة المستخدمين لكل حدث. تمكنك ميزات الحدث من إدارة الحدث الخاص بك بكفاءة، وزيادة مشاركة الحضور، وتحسين تجربة الحدث بشكل عام. الميزات المضمنة: جدولة الأحداث، والأسئلة والاستطلاعات المباشرة، و...
Perfect Venue
perfectvenue.com
ابدأ تجربتك المجانية اليوم على PerfectVenue.com! بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. تساعد Perfect Venue المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة وجميع أنواع الأماكن من خلال توفير نظام سهل الاستخدام وبأسعار معقولة يعمل على تبسيط عملية مبيعات الأحداث. يسمح Perfect Venue لعملائنا بجمع العملاء المحتملين وإرسال المق...
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جل...
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Cadmium
gocadmium.com
تعمل شركة Cadmium على تبسيط إنتاج الأحداث الحية والهجينة والافتراضية وتعظيم قيمة التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة واحدة مرنة مصممة لالتقاط كيمياء الأشخاص والأفكار والمعرفة. تحظى منتجات الشركة البرمجية بثقة أكثر من 900 مؤسسة تعتمد على المحتوى في جميع أنحاء العالم لتوليد الإيرادات وتعزيز الاحتفاظ بالع...
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من اللقاءات الشخصية وحتى الهجينة والافتراضية، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد ...
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرس...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والا...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات و...
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على ...
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.