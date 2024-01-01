بدائل - Evalgator

The Predictive Index

predictiveindex.com

يعتقد المؤشر التنبؤي أن كل مشكلة في العمل هي مشكلة تتعلق بالأفراد. يجب أن توجه بيانات الأشخاص كل خطوة من رحلة الموظف، بدءًا من المقابلة الأولى وحتى الترقية الكبيرة، كما يجب أن توجه استراتيجية عملك أيضًا. نحن نسمي هذا "تحسين المواهب"، وكل جزء من نظامنا الأساسي المعياري مصمم لدعمه. PI HIRE: قم بتعيين ...