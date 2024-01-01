بدائل - Evalgator
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
TestGorilla
testgorilla.com
هل تقوم بالتوظيف؟ هل تعلم أنه يمكنك تحديد أفضل المرشحين من خلال تقييمات المواهب؟ يمنحك TestGorilla أفضل الأدوات لتقييم مهارات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع. تمنحك مكتبتنا لاختبارات المهارات أفضل قيمة تنبؤية لمساعدتك في تحديد أفضل المرشحين. من خلال مكتبة الاختبارات المتنامية لد...
Interviewer.AI
interviewer.ai
تعمل منصة ATS Lite الخاصة بنا على أتمتة 80% من عملية الفحص المسبق من خلال مقابلات فيديو أحادية الاتجاه مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فحص المرشحين بكفاءة أكبر احصل على خصم 50% هذا الشهر باستخدام الرمز الترويجي INTERVIEW50. دعنا نحدد أفضل المرشحين لديك حتى تتمكن من تعيين موظفين رائعين بشكل أكثر كفاءة. قم ...
HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قر...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
TestDome
testdome.com
يقدم TestDome اختبارات مهارات العمل التي تساعد المديرين على توظيف أفضل المرشحين بشكل أسرع. نحن نقدم اختبارات لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البرمجة والمحاسبة وخدمة العملاء وإدارة المشاريع والمزيد. - لدينا أكثر من 1000 سؤال لاختبار حل المشكلات في العالم الحقيقي. استرد أموالك إذا وجدت إجابة على...
The Predictive Index
predictiveindex.com
يعتقد المؤشر التنبؤي أن كل مشكلة في العمل هي مشكلة تتعلق بالأفراد. يجب أن توجه بيانات الأشخاص كل خطوة من رحلة الموظف، بدءًا من المقابلة الأولى وحتى الترقية الكبيرة، كما يجب أن توجه استراتيجية عملك أيضًا. نحن نسمي هذا "تحسين المواهب"، وكل جزء من نظامنا الأساسي المعياري مصمم لدعمه. PI HIRE: قم بتعيين ...
Crystal
crystalknows.com
بالنسبة لمحترفي الأعمال، فإن تحقيق النجاح يتوقف على الإعداد الفعال. مهمتنا هي ضمان شعور عملائنا بالاستعداد الجيد والثقة قبل كل اجتماع مهم. Crystal هي المنصة الرائدة للتحضير للاجتماعات، وتحظى بثقة أكثر من 1000 مؤسسة و500 شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 على مستوى العالم للتحضير للتفاعلات اليومية وعالي...
AssessFirst
assessfirst.com
معرفة من هم الناس حقا. اجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وعلم النفس الحديث مع AssessFirst. توقع المرشحين الأكثر احتمالية للنجاح في عملك.
Vizzy
vizzy.com
إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl عبارة عن منصة لفحص وتقييم المواهب تساعد مسؤولي التوظيف ووكالات التوظيف على تحديد أفضل المرشحين في ثوانٍ. تستخدم Ducknowl مقابلات الفيديو وعروض السيرة الذاتية وتقييمات المهارات وأدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي وأدوات مراسلة الفيديو لجمع كل بيانات المرشح في لوحة تحكم واحدة قبل مشاركتها مع مدير ...
Criteria
criteriacorp.com
اتخاذ قرارات أفضل بشأن المواهب. هدفك هو بناء أفضل فريق. هدفنا هو مساعدتك في الوصول إلى هناك من خلال تقييمات متعددة الأبعاد، مدعومة بالعلم ويتم تقديمها من خلال منصتنا القوية وسهلة الاستخدام.
Skillsarena
skillsarena.com
تقوم Skillsarena بإنشاء وتطوير اختبارات عبر الإنترنت قابلة للتكوين بدرجة عالية لقياس قدرات المرشحين. سواء كنت ترغب في اختبار الكفاءة والمهارات الأساسية والمهنية، أو استخدام اختبارات الحكم الظرفي، أو إنشاء اختباراتك الخاصة من الصفر أو تحديد شخصية المرشح، فلدينا الحل المناسب لك. إضافة المزيد، نحن ندعم...
Talentoday
talentoday.com
توفر Talentoday تحليلات الأشخاص المستندة إلى العلوم لتعزيز عملية صنع القرار بشكل أفضل في جميع مراحل دورة حياة التوظيف. تقوم تقنيتنا بتحليل السلوك والتحفيز والنجاح في مكان العمل والتنبؤ به.
Hire Success
hiresuccess.com
يوفر نظام اختبار التوظيف Hire Success® للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إمكانية الوصول إلى إطار توظيف مثبت تستخدمه آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. تم تصميم إطار العمل هذا لإنشاء نظام توظيف موضوعي يمكنك استخدامه للتحسين والتحسين المستمر ليناسب احتياجات التوظيف الخاصة بك. كان نموذج أعمالنا دائمًا هو ت...
Byteboard
byteboard.dev
أعادت Byteboard تصميم تجربة المقابلة لتكون أكثر فعالية وكفاءة وإنصافًا للجميع. تعد مقابلة Byteboard بمثابة تمرين منزلي حيث يعمل المرشحون على مهام التصميم الفني والبرمجة كجزء من مشروع صغير. يتم تقييم مواد المقابلة وفقًا لنماذج التقييم المنظمة ويتم إنشاء تقرير يوضح نقاط قوة المرشحين. إن مقابلة Byteboa...
GoodJob
goodjob.io
لقد ثبت أن هناك أداة واحدة فقط قادرة على التنبؤ بطول عمر الموظف وإنتاجيته، ألا وهي تقييم PATH™.
Hirenest
hirenest.com
توفر Hirenest برنامج تقييم ما قبل التوظيف للحصول على خيارات توظيف سريعة ومفيدة.
Equalture
equalture.com
تشكيل عالم التوظيف غير المتحيز من خلال البيانات والألعاب. من تحديد معايير التوظيف الخاصة بك إلى اختيار المرشحين. قم بإضفاء طابع اللعب على عملية التوظيف الخاصة بك لبدء التصرف بناءً على الرؤى العلمية مع ارتباط أعلى بمقدار 5 أضعاف بنجاح التوظيف، بدلاً من التحيزات.
HighMatch
highmatch.com
HighMatch هو نهج حديث لتقييم التوظيف تم إنشاؤه بخبرة فريقنا الداخلي من علماء النفس في مكان العمل. نحن نقدم رؤى مخصصة للمرشحين في كل مرحلة من مراحل دورة التوظيف، مما يؤدي إلى توافق أفضل وموظفين أكثر سعادة. في HighMatch، نحن متخصصون في مساعدة المؤسسات على حل تحديات التوظيف والاحتفاظ الحرجة من خلال تلب...
Bryq
bryq.com
Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظ...
WeCP
wecreateproblems.com
WeCP عبارة عن منصة تقييم عبر الإنترنت لاكتشاف مهارات الأشخاص وتطويرها. يُعتقد أن WeCP هو أكبر بنك في العالم لتقييم المهارات المهنية. تعد المنصة مثالية للشركات التي تتطلع إلى إجراء تقييمات متعددة المهارات والأدوار الوظيفية بسلاسة لتوظيف القوى العاملة الحالية وإصدار الشهادات لها وتدريبها.
TalentMesh
talentmesh.com
منصة TalentMesh عبارة عن منصة توظيف بديهية تعتمد على أحدث مجموعة من التقنيات، مما يسمح لك بتتبع دورة التوظيف الكاملة وأتمتتها وتعزيزها. تجمع المنصة بين نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام مع اختبارات ما قبل التوظيف عالية الجودة، والتي تم تخصيصها لتناسب حالة التوظيف الفريدة الخاصة بك. فهو يوفر قيمة تت...
Pulsifi
pulsifi.me
تساعد منصة بيانات الأشخاص من Pulsifi المؤسسات على تحسين الجودة والكفاءة في اكتساب المواهب وإدارتها، والاستفادة من التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي. تسمح منصتنا للمؤسسات بالفهم الشامل للمهارات الصعبة والسمات الشخصية والجوانب الأخرى لكل مرشح أو موظف، والتنبؤ بدقة بنتائج كل شخص في العمل. نقوم بذلك ...
Cangrade
cangrade.com
قم ببناء قوة عاملة تتفوق والاحتفاظ بها مع حلول الموارد البشرية الأكثر دقة بـ 10 مرات من Cangrade. مسلحًا برؤى المواهب الخالية من التحيز، تساعدك تقييمات Cangrade قبل التوظيف، ومقابلات الفيديو، والتحقق من المراجع، والتعلم الإلكتروني، على اتخاذ قرارات المواهب السريعة والناجحة والمدعومة بالبيانات حتى تت...
Vervoe
vervoe.com
تتمثل مهمة Vervoe في جعل التوظيف يعتمد على الجدارة وليس الخلفية. نحن نساعد أصحاب العمل على اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على مدى قدرة المرشحين على أداء المهمة فعليًا بدلاً من مدى حسن مظهرهم على الورق. تستبدل Vervoe عملية التوظيف التقليدية بتقييمات المهارات وتمنح كل مرشح فرصة لعرض مواهبه من خلال القيام ...