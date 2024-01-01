Eufy

Eufy

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الموقع الإلكتروني: eufy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Eufy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قامت شركة eufy بتطوير جيل جديد من الأجهزة المنزلية الذكية سهلة الاستخدام والمصممة لتحسين حياتك في المنزل.

الموقع الإلكتروني: eufy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Eufy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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