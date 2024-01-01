eStreamly

eStreamly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: get.estreamly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eStreamly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

eStreamly عبارة عن خدمة SaaS للبث المباشر وتسوق الفيديو. أصبح محتوى الفيديو الخاص بك قابلاً للتسوق على موقعك، ومدونة، وبريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة، وصفحة ويب تابعة لجهة خارجية، كما أصبح الآن قابلاً للتسوق على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا (Instagram وFacebook وYoutube)! إنها بياناتك، وتجارتك الإلكترونية. يصبح كل فيديو امتدادًا لتجارتك الإلكترونية من خلال الدفع عبر الفيديو.
الفئات:
Shopping
برامج التجارة الحية

الموقع الإلكتروني: get.estreamly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eStreamly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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