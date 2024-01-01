بدائل - Esenca
Aistetic
aistetic.com
يمكنك زيادة المبيعات وتقليل العوائد من خلال توصيات الحجم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Aistetic. تقنية قياس وقياس حجم الجسم ثلاثية الأبعاد من Aistetic: تقلل من العوائد - مع قياسات دقيقة وتوصيات بالحجم من أجل ملابس مناسبة بشكل أفضل وعملاء أكثر سعادة. يزيد من المبيعات والتحويل والولاء - يلزم إجراء مسح...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK هي منشئ تقنية مسح الجسم المحمول الرائدة عالميًا الحاصلة على براءة اختراع والتي تدفع الابتكار في مجال البيع بالتجزئة من خلال تقديم توصيات مخصصة للملاءمة والحجم والتجربة الافتراضية للمتسوقين لمساعدة العلامات التجارية على تقليل العائدات مع زيادة التحويل وقيمة الطلب (AOV). توفر تحليلات بيانات الج...