بدائل - ERPLY

Elementary POS

elementarypos.com

نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...