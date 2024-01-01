ERPGulf - استضافة ERP مخصصة لمنطقة الخليج والإقليمية. ERPGulf هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم خصيصًا لدول الخليج. (المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) إنه يتبع جميع القوانين واللوائح والإجراءات في هذه البلدان، خاصة مثل قواعد توظيف المهاجرين، ونظام حماية الأجور، وقواعد التأشيرات، والحالة العائلية، وقواعد التجنس، وضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وما إلى ذلك. يعد ERPGulf أحد الأنظمة الرائدة في المنطقة مع مئات التثبيتات. كما نقدم أيضًا التدريب والشهادات للمحاسبين والمراجعين في المنطقة. تعمل ECA (محاسب ERPGulf المعتمد) على تعزيز الآفاق المهنية للمحترفين في المنطقة. تواجه معظم الشركات، المشتركة في أنظمة EPR وCRM الأخرى، صعوبات في مجالات قوانين العمل، ونظام حماية الأجور، وقواعد التأشيرات، وما إلى ذلك في المنطقة. تدرس ERPGulf بالفعل التغييرات التنظيمية والتحديث في النظام وتقوم بتحديثها بانتظام. كما أن ERPGulf هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوحيد المستضاف في مراكز البيانات الإقليمية. هناك قواعد في بعض المقاطعات تقيد استضافة البيانات المالية في الخارج. كما أن الاستضافة الإقليمية تجعل اتصال النظام أكثر سرعة واستقرارًا. نظام ERPIمتكامل مع معظم البوابات المالية في المنطقة مثل Q-Pay وSpeedcash. نحن نعمل أيضًا مع شركات التوصيل مثل طلبات، ورفيق، وديليفري، وسنونو لدمج نظامهم وERPGulf. 3CX، برنامج مركز الاتصال الشهير في المنطقة، يتكامل أصلاً مع ERPGulf لإدارة علاقات العملاء. يوفر ERPGulf واجهة برمجة التطبيقات (API) لأي تطبيق أو نظام تابع لجهة خارجية لسحب البيانات أو دفعها من قاعدة البيانات الخاصة به بأمان وأمان.

الموقع الإلكتروني: cloud.erpgulf.com

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