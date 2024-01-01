ERPGulf

ERPGulf

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cloud.erpgulf.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ERPGulf على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ERPGulf - استضافة ERP مخصصة لمنطقة الخليج والإقليمية. ERPGulf هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم خصيصًا لدول الخليج. (المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) إنه يتبع جميع القوانين واللوائح والإجراءات في هذه البلدان، خاصة مثل قواعد توظيف المهاجرين، ونظام حماية الأجور، وقواعد التأشيرات، والحالة العائلية، وقواعد التجنس، وضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وما إلى ذلك. يعد ERPGulf أحد الأنظمة الرائدة في المنطقة مع مئات التثبيتات. كما نقدم أيضًا التدريب والشهادات للمحاسبين والمراجعين في المنطقة. تعمل ECA (محاسب ERPGulf المعتمد) على تعزيز الآفاق المهنية للمحترفين في المنطقة. تواجه معظم الشركات، المشتركة في أنظمة EPR وCRM الأخرى، صعوبات في مجالات قوانين العمل، ونظام حماية الأجور، وقواعد التأشيرات، وما إلى ذلك في المنطقة. تدرس ERPGulf بالفعل التغييرات التنظيمية والتحديث في النظام وتقوم بتحديثها بانتظام. كما أن ERPGulf هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوحيد المستضاف في مراكز البيانات الإقليمية. هناك قواعد في بعض المقاطعات تقيد استضافة البيانات المالية في الخارج. كما أن الاستضافة الإقليمية تجعل اتصال النظام أكثر سرعة واستقرارًا. نظام ERPIمتكامل مع معظم البوابات المالية في المنطقة مثل Q-Pay وSpeedcash. نحن نعمل أيضًا مع شركات التوصيل مثل طلبات، ورفيق، وديليفري، وسنونو لدمج نظامهم وERPGulf. 3CX، برنامج مركز الاتصال الشهير في المنطقة، يتكامل أصلاً مع ERPGulf لإدارة علاقات العملاء. يوفر ERPGulf واجهة برمجة التطبيقات (API) لأي تطبيق أو نظام تابع لجهة خارجية لسحب البيانات أو دفعها من قاعدة البيانات الخاصة به بأمان وأمان.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: cloud.erpgulf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ERPGulf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

قد يعجبك أيضًا

Allen Overseas

Allen Overseas

allenoverseas.com

Tellma

Tellma

tellma.com

CentralBOS

CentralBOS

cbos.com

NaukriGulf

NaukriGulf

naukrigulf.com

PayTraq

PayTraq

paytraq.com

Saudia

Saudia

saudia.com

Oman Air

Oman Air

omanair.com

Dingtone

Dingtone

dingtone.me

Enfinity

Enfinity

onenfinity.com

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Erpisto

Erpisto

erpisto.com

STARZPLAY

STARZPLAY

starzplay.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية