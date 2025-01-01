بدائل - Equals

Microsoft Excel Online
excel.cloud.microsoft
Zoho Sheet
zoho.com
تطبيق ورقة Zoho يتيح تنظيم البيانات، ومشاركة التقارير، وتحليل البيانات عبر الإنترنت، مع دعم تحرير مشترك وتطبيقات للهواتف الذكية.
Rows
rows.com
Rows هو تطبيق جداول بيانات يجمع بين الجداول وعمليات الدمج، مما يتيح للفرق العمل بشكل أسرع ومشاركة العمل في مكان واحد.
Grist
getgrist.com
Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.
Retable
retable.io
Retable هو تطبيق لإدارة البيانات على الإنترنت، يُتيح تنظيم البيانات بالتعاون في الوقت الحقيقي وتخصيص العمود لأكثر من 31 تنسيقًا.
Spreadsheet
spreadsheet.com
تطبيق جدول البيانات هو أداة لإدارة البيانات وتحليلها مع خصائص مثل المخططات والتعاون عبر الإنترنت، مما يسهل تنظيم المعلومات ومشاريع العمل.
Quip
quip.com
Quip هو تطبيق تعاون يسمح بإنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات مع ميزات الدردشة والتعليقات، مما يسهل العمل الجماعي في المشاريع.
Sheetgo
sheetgo.com
Sheetgo هو تطبيق ويب يتيح أتمتة نقل البيانات بين جداول البيانات مثل Google Sheets وExcel، مما يسهل إدارة بيانات متعددة عبر منصات مختلفة.
TabelloPDF
tabellopdf.com
تطبيق TabelloPDF يتيح لك نسخ جداول PDF إلى Excel أو Google Sheets بسرعة ودقة وأمان، مما يوفر الوقت في إدخال البيانات يدويًا.
Formulas HQ
formulashq.com
Formulas HQ هي أداة AI لتوليد الصيغ في Google Sheets وExcel، تدعم توليد Regex وVBA ونصوص التطبيقات بالإضافة إلى Python.
Actiondesk
actiondesk.io
Actiondesk هي أداة تعتمد على جدول البيانات تدمج بيانات Salesforce وغيرها، تسهل تحليل وإدارة البيانات دون حاجة للبرمجة.
ozma.io
ozma.io
Ozma.io هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد Enterprise ( ERP) يساعد المستخدمين في تنظيم سير العمل وتحسين الإنتاجية بواجهة سهلة الاستخدام.
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