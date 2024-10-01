بدائل - eqtble

Sysarb

sysarb.se

منذ ما يقرب من 20 عامًا، تعمل Sysarb على تعزيز أماكن العمل العادلة في جميع أنحاء العالم. وباعتبارها صوتًا رائدًا في هذا المجال، تستفيد Sysarb من البيانات والتكنولوجيا والخبرة لتعزيز المساواة في الأجور، وبالتالي تعزيز الاحتفاظ بالمواهب، وتعزيز المشاركة في التوظيف، وتقليل المخاطر القانونية. مع أكثر من...