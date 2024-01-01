Epos Now

Epos Now

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: eposnow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Epos Now على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل Epos Now مع جميع أجهزة نقاط البيع تقريبًا. يعد برنامج Epos Now مثاليًا لكل من شركات البيع بالتجزئة والضيافة، وهو قابل للتطوير من جهاز واحد إلى العديد من الأجهزة.
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: eposnow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Epos Now. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Yoco

Yoco

yoco.com

Kyte

Kyte

kyteapp.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

ERPLY

ERPLY

erply.com

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

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Lithos POS

lithospos.com

Twirll

Twirll

twirll.com

PosEase

PosEase

posease.com

steinberg

steinberg

steinberg.net

Mason

Mason

bymason.com

Cashflow

Cashflow

cashflow.do

BigML

BigML

bigml.com

Pabau

Pabau

pabau.com

Vend

Vend

vendhq.com

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