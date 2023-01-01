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EpochTV

EpochTV

theepochtimes.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EpochTV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Epoch TV عبارة عن منصة بث تقدم أخبارًا صادقة وغير خاضعة للرقابة، بما في ذلك تحليل الأخبار المتعمق والمقابلات والأفلام الوثائقية الاستقصائية.

الموقع الإلكتروني: theepochtimes.com

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