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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يغطي مقالات عن السياسة والاقتصاد والمجتمع وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والثقافة والفن وأخبار الرياضة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: entekhab.ir

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