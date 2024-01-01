بدائل - Engynn
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint عبارة عن نظام أساسي تعاوني قائم على الويب ويتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001، ويُباع في المقام الأول كنظام لإدارة المستندات وتخزينها، ولكن المنتج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Workvivo
workvivo.com
قم بإثارة وتفاعل وربط شركتك بسلاسة مع Workvivo™. برنامج مشاركة الموظفين مصمم لتعزيز ثقافة الشركة الغنية. احجز العرض التوضيحي الخاص بك هنا!
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
Speakap
speakap.com
مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
Process Street
process.st
قائمة المراجعة وبرامج سير العمل للشركات. قم بإنشاء عمليات متكررة وإجراءات تشغيل قياسية في ثوانٍ. ابدأ مجانًا.
Jostle
jostle.us
وحل الإنترانت البسيط القائم على السحابة من Jostle؛ الجيل التالي من شبكة الإنترانت التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية.
Tixio
tixio.io
قم بتسريع العمل الجماعي الخاص بك باستخدام مساحة العمل المخصصة الخاصة بك. أضف لوحات المعلومات، ومواقع wiki، والملفات، والمزيد! تبسيط سير العمل من خلال إدارة المهام ومحادثات الفريق.
Assembly
joinassembly.com
التجميع عبارة عن منصة لإشراك الموظفين ومواءمتهم وتعزيز الإنتاجية. من خلال التجميع، سيقوم فريقك و/أو شركتك برفع مستوى التقدير مما يساعد على جذب أعضاء الفريق والاحتفاظ بهم وتحفيزهم.
Motivosity
motivosity.com
هيكل التسعير الأكثر مرونة على الإطلاق. بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورائعة لأي حجم شركة. موثوق به من قبل الآلاف من المستخدمين. احصل على عرض تجريبي مجاني اليوم!
LumApps
lumapps.com
LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Talkspirit
talkspirit.com
العمل بشكل مختلف. بكل بساطة. تعمل Talkspirit على تبسيط عملية تبادل المعلومات، وتنشيط التبادلات، وتبسيط العمل، عبر منصة تعاونية شاملة.
Convo
convo.com
Convo هي أداة تعاون وتواصل جماعية شاملة. إنه أمر بسيط ويقدم كل ما تحتاجه لتحقيق إنتاجية جماعية تعاونية سريعة الخطى.
Simpplr
simpplr.com
تحويل الاتصالات الداخلية باستخدام برنامج إنترانت. تعرف على كيفية قيام Simpplr بربط الموظفين وإشراكهم لتعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بهم.
Haiilo
haiilo.com
إشراك التحول الخاص بك وشعبك. ابحث عن محفزات مشاركة الموظفين في فريقك وقم بتنشيطها لتحقيق تحول ناجح - في 10 دقائق أسبوعيًا.
Samepage
samepage.io
قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...
Brightspot
brightspot.com
سريع. مقطوعة الرأس. وحدات. تساعد Brightspot® CMS الشركات المعترف بها عالميًا على تحويل محتوى الأعمال والتجارب الرقمية من خلال إنشاء تجارب رقمية على نطاق واسع وبسرعة مذهلة.
Octonius
octonius.com
قل وداعًا للفوضى والصداع الناتج عن علامة البريد الإلكتروني. Octonius هو النظام الأساسي الشامل لإدارة العمل الذي يحتاجه فريقك للتعاون والتنفيذ وتحقيق النتائج بشكل أسرع. اعملوا معًا بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر.
Clinked
clinked.com
تعد بوابة العميل Clinked أحد برامج التعاون الرائدة عبر الإنترنت. آمنة ومتنقلة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. مشاركة الملفات والتواصل وإدارة المشاريع بسهولة.
Sprocket 365
sprocket365.com
يُعد Sprocket 365 امتدادًا لـ SharePoint، ويضم مكتبة من أجزاء الويب المصممة خصيصًا والأدوات الجاهزة للاستخدام. إنه يبسط عملية تطوير أماكن العمل الرقمية، مما يوفر وقت المستخدمين من خلال التخلص من الحاجة إلى البرمجة المعقدة وعمليات التطوير المطولة. تم تصميم Sprocket 365 خصيصًا لـ SharePoint، وهو يعمل ...
The Lean Way
theleanway.net
يقدم Lean Way منصة جذابة تسمح لك ولفريقك باغتنام المزيد من الفرص للتحسين، وتتبع التقدم المحرز في كل تحسين وتحديد أي اختناقات في العملية. لن يساعدك أسلوب Lean Way على اغتنام المزيد من الفرص فحسب؛ سيساعدك أيضًا على تنفيذ المزيد من التحسينات لضمان أقصى قدر من التأثير.
Bisner
bisner.com
تمكين عمليات تعاون أقوى وعلاقات قوية واتصالات نابضة بالحياة - كل ذلك في منصة واحدة مرنة. حافظ على تواصل الجميع وابني مجتمعًا ديناميكيًا.
Workrede
workrede.com
لقد أثبت تطبيق Red e أنه ينشئ اتصالات مفيدة وذات معنى وفعالة مع القوى العاملة غير المكتبية لديك.
Papyrs
papyrs.com
قم بإنشاء موقع wiki/إنترانت جميل باستخدام السحب والإسقاط أو تخفيض السعر. شارك المعرفة بسهولة داخل فريقك أو شركتك.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما...