Endel

Endel

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: endel.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Endel على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مقاطع صوتية مخصصة لمساعدتك على التركيز والاسترخاء والنوم. بدعم من علم الأعصاب.

الموقع الإلكتروني: endel.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Endel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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