بدائل - Enablix

Valuecase

valuecase.com

بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. ‍ اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال ...