بدائل - Enable
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Phocas Software
phocassoftware.com
هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. ي...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify عبارة عن منصة لإدارة الترويج والولاء قائمة على السحابة API أولاً للفرق الرقمية. فهو يساعد في تنمية ولاء العملاء، واكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات من خلال الحوافز المستهدفة والمكافآت السياقية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على إطلاق وتوزيع وتتبع القسائم المخصصة وبطاقات الهدايا والإح...