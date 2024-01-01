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Enable

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الموقع الإلكتروني: enable.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Enable على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Enable helps manufacturers, distributors, and retailers turn rebates into a strategic growth engine. Our comprehensive rebate management platform allows you effectively manage every deal type while tracking, analyzing and optimizing the entire rebate management process. With collaborative features you can seamlessly create, negotiate, and execute deals together, then track progress in real-time in one trusted location to promote better alignment. You retain full control, by sharing the data you want to share, both internally and externally, while configuring workflows, approval processes and audit trails to maintain transparency and compliance.
الفئات:
Business
Rebate Management Software

الموقع الإلكتروني: enable.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Enable. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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