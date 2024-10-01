بدائل - Employplan
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
Zoho People
zoho.com
صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Pluralsight
pluralsight.com
ما هو تعدد البصر؟ مع تطور صناعتك ونموذج أعمالك، فأنت بحاجة إلى حل تعليمي يساعدك على تقديم الابتكارات الرئيسية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. من خلال منصتنا، يمكنك تقييم القدرات التقنية لفرقك، ومواءمة التعلم مع أهداف العمل الرئيسية وسد فجوات المهارات في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والس...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Homebase
joinhomebase.com
أكثر من 100.000 شركة صغيرة (ولكنها قوية) تستخدم Homebase لإدارة فرق العمل الخاصة بها كل ساعة، مع جدولة الموظفين وساعات العمل والمزيد.
Jibble
jibble.io
إدارة بسيطة للوقت والحضور للفرق. يمكن للموظفين تسجيل الدخول (أو كما نقول، الدخول والخروج) من متصفح الويب أو الهاتف المحمول أو ساعة زمنية مخصصة باستخدام جهاز iPad أو Android اللوحي. يوجد أيضًا روبوت ذكي متوفر في Slack وMicrosoft Teams. يتم تسجيل ساعات العمل بدقة بما في ذلك الأنشطة والملاحظات والصور (...
ZingHR
zinghr.com
لقد كانت ZingHR هي القوة الدافعة التي تساعد المؤسسات على تجاوز الأتمتة وتقديم حل يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على نتائج الأعمال وتعزيز تجربة الموظفين. تهدف ZingHR إلى اتباع نهج أولي يركز على الموظف ومتنقل. منصة HCM للمؤسسات لتحسين القوى العاملة بغض النظر عن الحدود الجغرافية التي تغطي النطاق بأكمله من الإ...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Five9
five9.com
توفر منصة Five9 Intelligent CX مجموعة شاملة من الحلول للتعامل مع العملاء عبر القنوات التي يختارونها، وتمكين المديرين بالرؤى والذكاء في أداء مركز الاتصال، والارتقاء بأعمالك لتقديم نتائج أعمال أفضل وجلب الفرح إلى CX™. تشتمل منصتنا السحابية الأصلية والقابلة للتطوير والآمنة على مركز اتصال؛ المشاركة الشا...
Deputy
deputy.com
يعد Vice هو المدير النهائي للقوى العاملة، ويقدم لك أفضل التقنيات في الحلول المستندة إلى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. تبسيط الجدولة والجداول الزمنية والمهام واتصالات الموظفين والمهام الإدارية. مع التطبيقات الرائعة وتكامل كشوف المرتبات بنقرة واحدة، نجعل حياتك أسهل. اسمح لـ Vice بمنحك الرؤية والتحك...
When I Work
wheniwork.com
عندما أعمل، فهي طريقة سهلة للشركات لجدولة الوقت وتتبع الوقت والحضور والتواصل مع موظفيها كل ساعة. ضع الجدول الزمني والساعة الزمنية في جيب كل موظف من خلال تطبيقات iOS وAndroid المجانية. تتبع الإجازات، وتوافر الموظفين، وإدارة مقايضات الورديات ببضع نقرات فقط. يمكنك التكامل مع مزود كشوف المرتبات الخاص بك...
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل ا...
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كان...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Sling
getsling.com
Sling هو برنامج جدولة وتتبع الوقت والاتصالات للشركات التي يعمل فيها الموظفون في نوبات. يتضمن Sling وظائف الجدولة والمراسلة وتتبع الوقت وإدارة المهام وإعداد التقارير، ويسمح للمديرين والموظفين على حد سواء بتنظيم جميع جوانب عملهم على منصة واحدة.
Planday
planday.com
Planday عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تمكن الشركات القائمة على التحول من أي حجم تقريبًا ورأسيًا من إدارة القوى العاملة لديها في نظام واحد قائم على الويب. إدارة جداول الموظفين وساعات العمل ومقايضة الورديات وطلبات الإجازات وكشوف المرتبات، كل ذلك في مكان واحد. يحتوي Planday أيضًا على وظيفة تواصل م...
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules هو الحل الرائد لجدولة الموظفين في مجال المطاعم والضيافة لأنه أسرع وأسهل طريقة لإدارة جدولك الزمني والتواصل مع فريقك. يحبها أعضاء الفريق لأنه يمكنهم تبديل الورديات أو التقاطها أو تحريرها في تطبيق الهاتف المحمول بنقرة واحدة. تتم إدارة التوازن بين العمل والحياة بسهولة من خلال عمليات الانتق...
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
Calamari
calamari.io
كالاماري يساعدك في إدارة الإجازات وتتبع الحضور. يقوم بأتمتة حساب PTO. طرق عديدة لتسجيل الدخول/الخروج. متكامل مع Google Apps وSlack وJira وOffice 365
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة ومتعددة الوسائط التي تفع...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
Time Doctor
timedoctor.com
يعمل Time Doctor على تمكين فريقك من خلال رؤى البيانات القابلة للتنفيذ ورفع الإنتاجية من خلال منصة Workforce Analytics الخاصة بنا - وهو برنامج آلي ومركّز لتتبع الوقت. أطلق العنان لإمكانات اتخاذ القرار المبني على البيانات واستمتع بتجربة رائدة في الصناعة مع Time Doctor. مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة، ي...
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
RotaCloud
rotacloud.com
برنامج روتا سهل الاستخدام عبر الإنترنت. قم بتخطيط الدورات وإدارة طلبات الإجازات ومراقبة الوقت والحضور - باستخدام تطبيقات مجانية لموظفيك. جربه مجانا اليوم!
Replicon
replicon.com
توفر Replicon برامج وخدمات شاملة لإدارة الوقت للمؤسسات بجميع أحجامها. يمكنك التقاط الوقت وتحليله وتحسينه، وهو الأصول الأكثر أهمية لمؤسستك، لتحسين الربحية والإنتاجية ورضا الموظفين. يحب العمال الذين يتقاضون رواتبهم والعاملين بالساعة على حد سواء استخدام Replicon لأنه من السهل والبسيط إدخال معلومات الوق...