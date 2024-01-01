Emotion Logic Ltd هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تحليلًا حقيقيًا للمشاعر وإمكانيات الحوسبة الإدراكية في الوقت الفعلي لتعزيز تجارب المستخدم. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين الحصول على فهم أعمق للمشاعر الإنسانية واستخدام تكنولوجيا المشاعر لتحويل تطبيقاتهم. يمكن تطبيق أداة Emotion Logic في مختلف الصناعات وحالات الاستخدام. وفي مجال التمويل، يمكنها تعزيز عمليات "اعرف عميلك" (KYC)، وتقليل التخلف عن سداد القروض، وتعزيز رضا العملاء. وفي مراكز الاتصال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة المبيعات ورضا العملاء والاحتفاظ بالفريق. تعتبر الأداة مفيدة أيضًا في تقييم المخاطر واكتشاف الاحتيال، مما يساعد على تقليل خسائر الاحتيال وتعزيز رضا العملاء. بالنسبة للموارد البشرية والتدقيق الأمني، يمكن لـ Emotion Logic زيادة التوظيف الناجح ورضا الموظفين. وفي الواجهات بين الآلة والإنسان، يمكنها تحسين معدلات المشاركة ورضا العملاء. وفي مجال الرعاية الصحية، يمكن تحسين جودة التقييم ومعدلات التعافي. يمكن للأداة أيضًا تسريع التحقيقات وتقليل الوقت والتكاليف في الطب الشرعي. يعد Emotion Logic مفيدًا أيضًا في صناعات الترفيه والمطابقة، حيث يزيد من معدلات المطابقة الناجحة ويحدد الجهات الفاعلة السيئة. علاوة على ذلك، يمكن الاستفادة منه في البحث للحصول على رؤى عاطفية في التسويق والبحث الأكاديمي. تستخدم الأداة التحليل الصوتي المتقدم ومحركات القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لفك تشفير المشاعر الحقيقية من الأصوات البشرية. وهو يعمل بشكل مستقل عن اللغة أو الثقافة أو العروض أو الأسلوب التعبيري، مما يجعله سهل الوصول إليه وقابلاً للتكيف في أي منطقة. التحليل غير متحيز حسب العرق أو الجنس أو العمر أو السمات الثقافية، مما يوفر رؤى خالية من التحيز. تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Emotion Logic تنبؤات أفضل لسلوك المستخدم أو العميل أو المريض أو الموظف، بغض النظر عن دورهم أو اللغة التي يتم التحدث بها. وتستفيد العلامات التجارية الرائدة في مختلف الصناعات بالفعل من قدرات Emotion Logic لدفع التقدم التكنولوجي.

الموقع الإلكتروني: emotionlogic.ai

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