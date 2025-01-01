بدائل - Emerge

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

تطبيق Truckstop يتيح للناقلين والوسطاء إدارة الشحنات وتسهيل التواصل مع الشركاء الأمناء، ويعزز الكفاءة ويقلل من المخاطر في عمليات النقل.

SeaRates

SeaRates

searates.com

منصة SeaRates تسهل شحن البضائع عالميًا، مع أدوات لمقارنة الأسعار، تتبع الشحنات، وإدارة اللوجستيات بشكل فعال.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase هو برنامج لإدارة النقل السحابي يسمح بالشحن والتكامل الفعال للعمليات اللوجستية الدولية.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo هو تطبيق لإدارة الشحنات الدولية، يوفر تتبعاً في الوقت الحقيقي وحلول لوجستية لتحسين سلسلة التوريد. يساعد الشركات في إدارة عملياتها بكفاءة.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy هو تطبيق يربط شركات النقل بالشاحنات بشحنات، مما يسهل الحجز والدفع ويساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأميال الفارغة.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet هي منصة لوجستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الشحنات وتحسين إدارة سلسلة التوريد عبر وسائط نقل متعددة.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

تطبيق Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل، يوفر نظام إدارة النقل لتبسيط عمليات الشحن وتتبع الشحنات وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo هو منصة رقمية لحجوزات الشحن الجوي، تربط بين ناقلي الشحن ووكلاء الشحن، وتوفر أسعار حية وخدمات إدارة الشحن.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys هو نظام إدارة النقل السحابي، يساعد شركات النقل والوسطاء على إدارة الأحمال والسائقين والفواتير في منصة موحدة.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

تطبيق SpotGo هو نظام لإدارة الشحنات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد في تبسيط عملية نشر الشحنات وتوزيع الطلبات بشكل أسرع وفعّال.

uShip

uShip

uship.com

تطبيق uShip يربط الأفراد مع شركات النقل لشحن الدراجات النارية والزوارق والبضائع الكبيرة بأسعار تنافسية وسرعة.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath هو منصة لإدارة الشحن تتميز بمرونة تتبع لحظي، وأتمتة للمعاملات، وتحسين التعاون بين الناقلين والشاحنين.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck هو تطبيق رقمي يسهل عمليات الشحن من خلال ربط شركات النقل بالشفارين، مما يساعد على إدارة الشحنات وتقديم أدوات لتحسين الكفاءة.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson هو تطبيق لإدارة الشحنات، يجمع معلومات النقل والأسعار والتتبع والمستندات في منصة واحدة، مما يسهل العمل مع شركات النقل المتعددة.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

فرايت بوب هو تطبيق لإدارة الشحن يبسط العمليات اللوجستية من خلال إدارة الشحنات، مقارنة الأسعار، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

تطبيق فويجر هو منصة لإدارة عمليات الشحن الجماعي تساعد الشركات على خفض التكاليف والمخاطر وتعزيز الكفاءة من خلال تنظيم العمليات وتسهيل تدفق البيانات.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

شيب هوك تطبيق لإدارة عمليات الشحن يُساعد الشركات الكبيرة على أتمتة وتحسين خدمات الشحن والتخزين، متكاملاً مع نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

Forto

Forto

forto.com

Forto هو تطبيق رقمي يعمل على تبسيط عمليات الشحن واللوجستيات عبر أدوات متقدمة لتتبع وإدارة عمليات البضائع بكفاءة.

GoRamp

GoRamp

goramp.com

GoRamp هو برنامج لإدارة النقل يساعد الشركات على تحسين العمليات اللوجستية من خلال تتبع الشحنات وتوفير رؤية شاملة في الوقت الفعلي.

Cargofive

Cargofive

cargofive.com

Cargofive هو تطبيق لإدارة معدلات الشحن وتتبع الحاويات، حيث يوفر رؤية واضحة لأسعار الشحن والعمليات اللوجستية بسهولة.

cargo.one

cargo.one

cargo.one

تطبيق Cargo.one يربط بين موجهين الشحن وشركات الطيران لتسهيل حجز الشحن الجوي، مع عرض أسعار ومقارنة فورية وإدارة العمليات بكفاءة.

OpenTug

OpenTug

opentug.com

OpenTug هو تطبيق لوجستي بحري يربط الشحنات بالقوارب والموانئ، ويساعد في تحسين إدارة عمليات الشحن والتتبع.

Logipulse

Logipulse

logipulse.com

تطبيق Logipulse يساعد الشركات في إدارة العمليات اللوجستية بشكل شامل مع ميزات تتبع وتحليل متقدمة لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

FreightHub

FreightHub

freighthub.nz

FreightHub هو تطبيق لإدارة الشحن الدولي يوفر تتبع الشحنات وأدوات لتحسين العمليات اللوجستية للشركات في مختلف الصناعات.

Bridge LCS

Bridge LCS

lcsbridge.com

تطبيق Bridge LCS حل كامل لإدارة أعمال اللوجستيات في دول مجلس التعاون الخليجي، يساعد في تنظيم عمليات الشحن والتخليص الجمركي والنقل.

Owlery

Owlery

owlery.ai

تطبيق Owlery يساعد فرق سلسلة الإمداد على العمل بسرعة وموثوقية، مع تقليل تكاليف البضائع وتحسين مواعيد التسليم.

DrayNow

DrayNow

draynow.com

تطبيق DrayNow يربط بين الشركات الناقلة والشحنات في الوقت الفعلي، مما يسهل إدارة العمليات اللوجستية وتتبع الشحنات بشكل فعال.

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