eMastered هي أداة لإتقان الصوت عبر الإنترنت تم تطويرها بواسطة مهندسين حائزين على جائزة جرامي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى توفير إمكانات إتقان صوت سريعة وسهلة الاستخدام وعالية الجودة للموسيقيين ومبدعي الموسيقى. تقوم الأداة بتحليل المسارات الصوتية التي تم تحميلها من قبل المستخدمين وتطبق عمليات الاستوديو الاحترافية مثل EQ والضغط والتشبع لتحسين جودة الصوت. إحدى الميزات الرئيسية هي القدرة على مقارنة الصوت الرئيسي بالملف الأصلي، مما يسمح للمستخدمين بمعاينة و قم بتنزيل النسخة المحسنة بتنسيق WAV أو MP3. من خلال خطة الاشتراك، يمكن للمستخدمين تنزيل عدد غير محدود من الأغاني الرئيسية شهريًا. يستخدم eMastered التعلم الآلي لتحسين قدراته في الإتقان مع كل أغنية يقوم بمعالجتها. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها ببناء أساتذة مخصصة مصممة خصيصًا للميزات الفريدة لكل أغنية، بغض النظر عن النوع أو الأسلوب، مما يوفر نتائج احترافية بجزء بسيط من تكلفة إتقان الاستوديو التقليدي. كما توفر الأداة أيضًا خيار إتقان متقدم، مما يوفر للمستخدمين تحكمًا إضافيًا في صوتهم. يمكن ضبط المعلمات مثل الضغط ومعادل الصوت وعرض الاستريو ومستوى الصوت يدويًا، مما يسمح للمستخدمين بتحقيق الصوت المفضل لديهم وحفظ الإعدادات المسبقة. كما يتميز eMastered بقدرة إتقان مرجعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدمين تحميل ملف مرجعي والسماح للأداة تحليل هويتها الصوتية وتطبيق هذا التعلم على مساراتهم الخاصة. تساعد هذه الميزة المستخدمين على الاقتراب من صوت الموسيقى المفضلة لديهم. بشكل عام، يوفر eMastered حلاً سريعًا وسهلاً وبأسعار معقولة للموسيقيين ومبدعي الموسيقى لتحقيق نتائج إتقان الصوت على المستوى الاحترافي دون الحاجة إلى أسعار الاستوديو باهظة الثمن أو معرفة إتقان واسعة النطاق أو الخبرة.

الموقع الإلكتروني: emastered.com

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