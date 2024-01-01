Elf Messages

تعد رسائل Elf المخصصة أداة تمكن المستخدمين من إنشاء رسائل صوتية مخصصة من Christmas Elf. فهو يسمح للمستخدمين بتخصيص رسالتهم بكلماتهم وأسمائهم وعنوان بريدهم الإلكتروني. يتم بعد ذلك تسجيل الرسائل الصوتية بواسطة Elves في القطب الشمالي وإرسالها إلى البريد الوارد للمستخدم. يمكن أن تتضمن الرسائل إشارات إلى أفراد العائلة والإنجازات والتفاصيل الشخصية الأخرى، مما يجعل الرسالة الصوتية أكثر خصوصية وفريدة من نوعها. تحتوي الرسائل على 120 كلمة كحد أقصى ويمكن أن تتضمن نكتة عائلية أو إشارة إلى الهدية التي يرغبون بها في عيد الميلاد. توفر الأداة أيضًا نصائح لكتابة رسالة رائعة وأمثلة لرسائل Elf لمساعدة المستخدمين على الإبداع.

الموقع الإلكتروني: elfmessages.com

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