Elf Messages

Elf Messages

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: elfmessages.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Elf Messages على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد رسائل Elf المخصصة أداة تمكن المستخدمين من إنشاء رسائل صوتية مخصصة من Christmas Elf. فهو يسمح للمستخدمين بتخصيص رسالتهم بكلماتهم وأسمائهم وعنوان بريدهم الإلكتروني. يتم بعد ذلك تسجيل الرسائل الصوتية بواسطة Elves في القطب الشمالي وإرسالها إلى البريد الوارد للمستخدم. يمكن أن تتضمن الرسائل إشارات إلى أفراد العائلة والإنجازات والتفاصيل الشخصية الأخرى، مما يجعل الرسالة الصوتية أكثر خصوصية وفريدة من نوعها. تحتوي الرسائل على 120 كلمة كحد أقصى ويمكن أن تتضمن نكتة عائلية أو إشارة إلى الهدية التي يرغبون بها في عيد الميلاد. توفر الأداة أيضًا نصائح لكتابة رسالة رائعة وأمثلة لرسائل Elf لمساعدة المستخدمين على الإبداع.

الموقع الإلكتروني: elfmessages.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Elf Messages. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Redtie

Redtie

getredtie.com

Smartwriter

Smartwriter

smartwriter.ai

Dictalogic

Dictalogic

dictalogic.com

Mail.tm

Mail.tm

mail.tm

FlowGPT

FlowGPT

flowgpt.ai

Raplyrics

Raplyrics

raplyrics.eu

hubsell

hubsell

hubsell.com

Echofox

Echofox

echofox.pro

OneShot

OneShot

oneshot.ai

Professionalize It To Me

Professionalize It To Me

professionalizeitto.me

ArtsAI

ArtsAI

artsai.com

Discohook

Discohook

discohook.org

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية