Elementary Data

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dbt إمكانية ملاحظة البيانات الأصلية مراقبة خطوط أنابيب البيانات في دقائق، في مشروع dbt الخاص بك. تم تصميم Elementary وموثوق به من قبل أكثر من 3000 من مهندسي التحليلات والبيانات.

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