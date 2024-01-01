Elementary Data

Elementary Data

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الموقع الإلكتروني: elementary-data.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Elementary Data على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

dbt إمكانية ملاحظة البيانات الأصلية مراقبة خطوط أنابيب البيانات في دقائق، في مشروع dbt الخاص بك. تم تصميم Elementary وموثوق به من قبل أكثر من 3000 من مهندسي التحليلات والبيانات.

الموقع الإلكتروني: elementary-data.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Elementary Data. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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