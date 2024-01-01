El Espectador

El Espectador

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الموقع الإلكتروني: elespectador.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من El Espectador على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

El Espectador هي أقدم صحيفة في كولومبيا والصحيفة التي تتمتع بأطول تاريخ في تاريخ البلاد. ويقدم معلومات دقيقة بدقيقة عن كولومبيا والأخبار العالمية.

الموقع الإلكتروني: elespectador.com

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