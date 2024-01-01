eitaa

eitaa

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الموقع الإلكتروني: eitaa.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eitaa على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصميم Ita Messenger لتلبية جميع احتياجات المستخدمين الإيرانيين في برنامج مراسلة واحد. في Ita، يمكنك الدردشة بسهولة مع أصدقائك ومشاركة ملفاتك وإنشاء مجموعات وقنوات واستخدام ميزات Ita المتقدمة لإدارة برامجك وتخصيصها.

الموقع الإلكتروني: eitaa.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eitaa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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