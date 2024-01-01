يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EGE HABER على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تحقق من جدول الأعمال من EGE للحصول على الأخبار العاجلة! اللحظة الأخيرة الوطنية والاقتصاد والسياسة والمجلة والإقليمية وجميع أخبار إزمير مع Ege News.

الموقع الإلكتروني: egehaber.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EGE HABER. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.