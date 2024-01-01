efood

efood

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الموقع الإلكتروني: e-food.gr

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من efood على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

efood هو خيارك المفضل للتوصيل عبر الإنترنت والطلبات السريعة مع أكثر من 20.000 متجر في 100 مدينة في اليونان وقد قام بتدريب هاتفك المحمول على إطعامك بالسوفلاكية أو البرغر أو الكريب أو الجيروسكوب أو البيتزا أو حتى الحلويات اللذيذة لمرافقة قهوتك.

الموقع الإلكتروني: e-food.gr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ efood. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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