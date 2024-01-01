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efood هو خيارك المفضل للتوصيل عبر الإنترنت والطلبات السريعة مع أكثر من 20.000 متجر في 100 مدينة في اليونان وقد قام بتدريب هاتفك المحمول على إطعامك بالسوفلاكية أو البرغر أو الكريب أو الجيروسكوب أو البيتزا أو حتى الحلويات اللذيذة لمرافقة قهوتك.

الموقع الإلكتروني: e-food.gr

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