EduWriter

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الموقع الإلكتروني: eduwriter.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EduWriter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قل وداعًا للمقالات المكتوبة بشكل سيء مع كاتب المقالات الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. اكتب مقالات وأوراقًا من الدرجة الأولى مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. استمتع بالوصول المجاني إلى جميع الميزات اليوم!

الموقع الإلكتروني: eduwriter.ai

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