بدائل - edunation

Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom هو خدمة ويب مجانية من جوجل تسهل إنشاء وتوزيع وتصحيح الواجبات بين المعلمين والطلاب، مما يعزز التواصل والتعاون التعليمي.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.
its learning
itslearning.com
تطبيق it’slearning منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من تنظيم المحتوى، وتتبع تقدم الطلاب، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.
Showbie
showbie.com
Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.
LearnDash
learndash.com
LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
Classe365
classe365.com
Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.
WISE
wise.live
تطبيق وايز منصة لتعليم وتدريب عبر الإنترنت، يساعد في جدولة الدروس، توجيه التذكيرات وإصدار الفواتير، مع ميزات لإدارة المعلمين والتقارير.
OpenLearning
openlearning.com
OpenLearning هو منصة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعلم عبر الإنترنت، وتمكن المعلمين والطلاب من إنشاء دورات تعليمية تفاعلية.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.
Docebo
docebo.com
Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.
WeSchool
edu.weschool.com
تطبيق WeSchool هو منصة تعليمية تسهل إنشاء الدورات التعليمية وإدارتها، وتعزز من تفاعل المتعلمين من خلال ميزات تعليمية وتحليلية متقدمة.
Blackbaud
blackbaud.com
تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
تطبيق Cypher Learning هو منصة لإدارة التعلم تدعم التعليم الشخصي والافتراضي، وتوفر أدوات لإدارة الموارد، والتعاون، وأتمتة المهام.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.
Otus
otus.com
OTUS هو تطبيق شامل لإدارة الأداء الطلابي يجمع بين نظام إدارة التعلم والتقييم وأدوات إدارة الفصل، مما يسهل الاستخدام للمعلمين والطلاب.
Qintil
qintil.com
تطبيق كينتيل يسهل التوظيف وإدارة التعلم وتنظيم العمل للموظفين والوكالات، مما يمكن الفرق من التعلم وإدارة الورديات في أي وقت ومن أي مكان.
WizIQ
wiziq.com
ووزي IQ هو نظام إدارة تعلم يوفر فصول افتراضية ودورات عبر الإنترنت للمعلمين والمؤسسات، مع ميزات لتتبع الحضور والاختبارات.
Hāpara
hapara.com
Hāpara هو برنامج لإدارة الفصول الدراسية في المدارس، يساعد المعلمين على تنظيم ومراقبة تعلم الطلاب عبر تطبيقات Google.
Claned
claned.com
Claned هو نظام إدارة تعليم إلكتروني يدعم التعلم الذاتي التفاعلي ويقدم مسارات تعليمية مخصصة وأدوات متابعة لتقدم الطلاب.
DrivEd
drived.space
تطبيق DrivEd هو نظام إدارة تعليم يساعد على التعلم من خلال gamification والتفاعل الاجتماعي، لدعم المعلمين ومساعدة المتعلمين في تطوير مهاراتهم.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor هو منصة تعليمية اجتماعية تدعم التعلم التفاعلي وتسهيل إنشاء الدورات، مما يعزز التعاون بين المتعلمين.
BrainCert
braincert.com
تطبيق BrainCert يوفر منصة تعليمية متكاملة لدعم التدريب الإلكتروني، يشمل إنشاء الدورات، الاختبارات، والفصول الدراسية الافتراضية.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomlaLMS هو نظام إدارة تعليمي يتيح إنشاء وإدارة الدورات التدريبية، وتتبع تقدم المستخدمين، وإدارة التقييمات، مع دعم تكامل التجارة الإلكترونية.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.
Grido
grido.io
Grido هو نظام إدارة تعليمي يدعم المدارس والمعلمين والطلاب من خلال تحسين الكفاءة، وتعزيز التواصل، وتسهيل العمليات التعليمية.
© 2025 WebCatalog, Inc.