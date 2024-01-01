Education and Career News

Education and Career News

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: educationandcareernews.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Education and Career News على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أخبار التعليم والتوظيف هو موقع إخباري يعرض مقالات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالتعليم، مثل تكنولوجيا التعليم، والاستثمار في تعليم الفنون، والمرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومستقبل التعليم. يعرض موقع المدونة أيضًا مقابلات مع خبراء في مجال التعليم.

الموقع الإلكتروني: educationandcareernews.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Education and Career News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Idaho Education News

Idaho Education News

idahoednews.org

The 74

The 74

the74million.org

IT総合情報ポータル

IT総合情報ポータル

itmedia.co.jp

Tim Ferriss's Blog

Tim Ferriss's Blog

tim.blog

The Betoota Advocate

The Betoota Advocate

betootaadvocate.com

Sakif Newaj

Sakif Newaj

sakifnewaj.com

WriterZen

WriterZen

writerzen.net

Econlib

Econlib

econlib.org

SubPage

SubPage

subpage.app

Unschool

Unschool

unschool.in

Techie pooches

Techie pooches

syfy.com

ScienceSwitch

ScienceSwitch

scienceswitch.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية