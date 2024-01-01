EdSource

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

EdSource هي منظمة مستقلة وغير حزبية وغير ربحية تتمثل مهمتها في توضيح قضايا التعليم المعقدة وتعزيز القرارات السياسية المدروسة بشأن تحسين المدارس العامة. لديهم أيضًا غرفة أخبار مخصصة لتغطية المساواة في التعليم من خلال تحليل متعمق وصحافة تعتمد على البيانات.

الموقع الإلكتروني: edsource.org

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