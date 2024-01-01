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قراءة آخر الأخبار العاجلة والتحديثات والعناوين. تقدم Edmonton Sun معلومات عن أحدث الأحداث الوطنية والدولية والمزيد. إدمونتون صن هي صحيفة يومية وموقع إخباري يُنشر في إدمونتون، ألبرتا، كندا. وهي مملوكة لشركة Postmedia بعد استحواذها عام 2015 على Sun Media من كيبيكور.

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