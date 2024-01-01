EDICOM، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) والفوترة الإلكترونية، تصمم منصات لنقل البيانات وتكاملها بين الشركات، مع اتباع معايير صارمة للاحترافية والشفافية والفعالية. تتمتع EDICOM بالقدرة على الحفاظ على الشروط القانونية للمستندات والملفات المؤرشفة مع ضمانات الأصالة والنزاهة مع مرور الوقت. EDICOM هي أول شركة معتمدة من قبل وزارة الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية لتقديم خدمة أرشفة إلكترونية طويلة الأجل بموجب شهادة eIDAS للاتحاد الأوروبي بأكمله. تقوم EDICOM بتسويق وتقديم الخدمات في وضع ASP-SaaS (موفر خدمة التطبيق)، وهو نموذج يمكّن الشركات من الاستعانة بمصادر خارجية للموارد التكنولوجية والبشرية المعقدة والمكلفة اللازمة لنشر وإدارة حل EDI. يتم تمكين نموذج الأعمال هذا من خلال منصة EDICOM B2B Cloud Platform، وهي بنية تحتية تكنولوجية قوية ببرامجها المطورة الخاصة بها، وأجهزة مطورة بشكل دائم وأنظمة اتصالات مخصصة وخدمات إدارية.

الموقع الإلكتروني: edicomgroup.com

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