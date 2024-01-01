EDICOM

EDICOM

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الموقع الإلكتروني: edicomgroup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EDICOM على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

EDICOM، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) والفوترة الإلكترونية، تصمم منصات لنقل البيانات وتكاملها بين الشركات، مع اتباع معايير صارمة للاحترافية والشفافية والفعالية. تتمتع EDICOM بالقدرة على الحفاظ على الشروط القانونية للمستندات والملفات المؤرشفة مع ضمانات الأصالة والنزاهة مع مرور الوقت. EDICOM هي أول شركة معتمدة من قبل وزارة الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية لتقديم خدمة أرشفة إلكترونية طويلة الأجل بموجب شهادة eIDAS للاتحاد الأوروبي بأكمله. تقوم EDICOM بتسويق وتقديم الخدمات في وضع ASP-SaaS (موفر خدمة التطبيق)، وهو نموذج يمكّن الشركات من الاستعانة بمصادر خارجية للموارد التكنولوجية والبشرية المعقدة والمكلفة اللازمة لنشر وإدارة حل EDI. يتم تمكين نموذج الأعمال هذا من خلال منصة EDICOM B2B Cloud Platform، وهي بنية تحتية تكنولوجية قوية ببرامجها المطورة الخاصة بها، وأجهزة مطورة بشكل دائم وأنظمة اتصالات مخصصة وخدمات إدارية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: edicomgroup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EDICOM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Veriff

veriff.com

Copyleaks

Copyleaks

copyleaks.com

DMM.com

DMM.com

dmm.com

BioDigital Human

BioDigital Human

biodigital.com

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