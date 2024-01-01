EdgeTier هو برنامج ذكاء اصطناعي في الوقت الفعلي يراقب المحادثات ويقدم رؤى قيمة لتحسين تجربة العملاء. فهو يمكّن فرق مشاركة العملاء من تحسين الكفاءة وتحويل الوكلاء إلى نجوم مميزين. يقوم البرنامج بتحليل البيانات ويجعل الوصول إليها سهلاً، مما يسمح للفرق بالاستجابة للتغيرات والاتجاهات في الوقت الفعلي. يقدم البرنامج العديد من الميزات لتعزيز مشاركة العملاء. يوفر السونار اكتشاف الاتجاه في الوقت الفعلي للتفاعل بشكل أسرع مع اتصالات العملاء. يمكّن الفهرس البحث المرن القائم على المعنى ووضع العلامات لتحديد البيانات غير المنظمة. يساعد المدرب على تحسين فعالية الوكيل من خلال توفير صورة شاملة عن أدائه في جميع التفاعلات. تقدم المساعدة مطالبات الوكيل المخصصة لاستجابات أسرع. يحظى EdgeTier بثقة القادة الذين يركزون على العملاء لفتح واقع عملائهم وتعزيز الاحتفاظ بهم وتحسين تجربة العملاء. وقد تم تنفيذه بنجاح من قبل شركات مثل Abercrombie & Fitch، وCarTrawler، وCodere Online. يتوافق البرنامج مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة مثل Salesforce وLive Person وZendesk وKustomer، ويمكن دمجه بسهولة مع مجموعات البرامج الحالية. وهو يدعم إمكانات متعددة اللغات ويسمح للمؤسسات بالعمل عبر لغات ومناطق زمنية وثقافات مختلفة. يوفر EdgeTier قابلية التوسع على مستوى المجرة ويعالج ملايين الرسائل يوميًا. إنه يضمن التواصل في الوقت الفعلي من خلال العمل في الوقت الفعلي ومعالجة الرسائل أثناء إرسالها واستلامها. كما يوفر البرنامج أيضًا كفاءة ورؤى جاهزة للاستخدام، مما يجعله أداة قيمة لمراكز الاتصال التي تضم أكثر من عشرين وكيلًا. بشكل عام، يعمل EdgeTier على تمكين فرق مشاركة العملاء من خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الكفاءة والاستجابة ورضا العملاء.

الموقع الإلكتروني: edgetier.com

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