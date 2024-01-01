يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Edge Middle East على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

ابق على اطلاع بأحدث أخبار التكنولوجيا، وتطورات البنية التحتية، وتطورات الذكاء الاصطناعي، وأروع الأدوات واتجاهات الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط. تعد Edge Middle East مصدرك الموثوق للحصول على أحدث الرؤى وتحديثات الابتكار.

الموقع الإلكتروني: edgemiddleeast.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Edge Middle East. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.