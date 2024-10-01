بدائل - Eden Workplace
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Verkada
verkada.com
Verkada هي أكبر شركة منصة للأمن المادي B2B قائمة على السحابة في العالم. تقدم Verkada فقط ستة خطوط إنتاج - كاميرات مراقبة الفيديو، والتحكم في الوصول، وأجهزة الاستشعار البيئية، وأجهزة الإنذار، وأماكن العمل، وأجهزة الاتصال الداخلي - متكاملة مع منصة برمجية واحدة قائمة على السحابة. تم تصميم Verkada مع أخ...
Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل S...
Autonix
autonix.io
Autonix عبارة عن واجهة أمامية ديناميكية قابلة للتتبع لمولد رمز الاستجابة السريعة مع واجهة خلفية لحل إدارة الزوار. نحن نمكن الشركات من جمع وعرض نشاط الزيارة باستخدام لوحة معلومات قوية تقدم تقارير عن مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة. تتيح خيارات تسجيل وصول الزائر لدينا عبر رمز الاستجابة السريعة أو Kiosk ...
Envoy
envoy.com
يعد Envoy Workplace الحل الوحيد المتكامل الذي يجمع كل ما تحتاجه لإدارة مكان عملك وتحسينه، بدءًا من حجز المكاتب والغرف وحتى إدارة التسليم وتحليلات الإشغال الموحدة. لقد أعاد Envoy تعريف كيفية ترحيب الشركات بالزائرين، وتحسين التجربة في الموقع، وحجز المكاتب وغرف الاجتماعات، وإدارة عمليات التسليم، والوصو...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi هو نظام الأمان المادي الرائد في الصناعة للمنشآت الحديثة. إن تزويد أعضاء فريقك بنظام دخول بدون مفتاح يؤدي إلى أكثر من مجرد إزالة المفاتيح، بل إنه يبني ثقافة مكتبية نابضة بالحياة. تعمل لوحة التحكم البسيطة على الويب والتطبيق سهل الاستخدام على توفير وقت المسؤولين والموظفين، مما يؤدي...
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGame...
Desk.ly
desk.ly
► يمكنك إدارة محطات العمل المكتبية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام Desk.ly ✓ حل مشاركة المكتب البسيط وغير المعقد ✓ سجل الآن واختبره مجانًا!
Securly
securly.com
سحابة حقيقية. جميع الأجهزة. حافظ على أمان طلابك على جميع الأجهزة باستخدام مرشح الويب المعتمد على السحابة من Securly. احصل على رؤية كاملة للنشاط عبر الإنترنت، وقم بتنزيل التقارير أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، واحصل على إشعارات للمحتوى الذي تم الإبلاغ عنه باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا ...
deskbird
deskbird.com
Deskbird هو تطبيق لإدارة مكان العمل الذي يضع الموظفين في المقام الأول. توفر المنصة تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق بسهولة من نسبة إشغال المكتب وتعديل جدولهم وفقًا لذلك. بنقرتين فقط، يمكنك حجز مكتب على تطبيق الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو Slack أو MS Teams. ولهذا السبب يحبها ...
The Receptionist
thereceptionist.com
تم تصميم موظف الاستقبال لجهاز iPad للمساعدة في تهدئة فوضى الزائرين في مكتبك الأمامي. يتعامل نظامنا مع مهام مثل تسجيل وصول الضيف وإشعاراته، وتخزين معلومات الزائر، وطباعة الشارات حتى تتمكن من التركيز على إجراء اتصالات أكثر فائدة مع زوار موقعك. باستخدام The Receptionist for iPad، يمكنك إنشاء مسارات عمل...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD هو بائع برامج عالمي يتمتع بخبرة ثماني سنوات في مساعدة الآلاف من الشركات على تبسيط الإدارة المرنة والمختلطة لأماكن العمل. نحن نساعد الشركات على الانتقال من البيئات المكتبية التقليدية إلى البيئات المختلطة من خلال حلول وتحليلات متكاملة سهلة الإعداد والاستخدام لتحقيق إدارة الموارد الأكثر فعالي...
Whatspot
whatspot.app
ارفع إدارة مساحة العمل الخاصة بك إلى آفاق جديدة باستخدام Whatspot. مثالي للشركات ومساحات العمل المشتركة والجامعات والمؤسسات العامة، فنحن نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك - من المكاتب إلى غرف (الاجتماعات) وأماكن وقوف السيارات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. Whatspot مجاني إلى الأبد ...
Comeen
comeen.com
Comeen Play عبارة عن منصة لافتات رقمية على مستوى المؤسسات للاتصالات الداخلية والتشغيلية. يتيح لك هذا الحل، المصمم خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، بث المحتوى إلى فرقك بنقرة واحدة. قم باستيراد أو إنشاء المحتوى الخاص بك من القوالب وإدارة جميع حقوق المستخدم بسهولة من لوحة معلومات حديثة. تقدم Comeen Play أكثر م...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell عبارة عن منصة انتظار وحجز مصممة لمواقع الخدمة المزدحمة، مما يضمن وصول الزوار إلى المكان المناسب، في الوقت المناسب، والاستعداد الكامل لخدمتهم. تتضمن حالات الاستخدام الأساسية لدينا ما يلي: - إدارة قائمة الانتظار: استبدل القوائم الفعلية بقائمة انتظار افتراضية مناسبة. يمكن للزائرين الانضمام إلى...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo هو حل الحجز المكتبي سهل الاستخدام للتعاون في مكان العمل المختلط. إدارة التغيير أمر صعب. ولذلك، فإن Tribeloo يجعل من السهل جمع الموظفين معًا وتحسين مكان العمل المختلط الخاص بك. - إعداد سهل وبديهي للاستخدام - تسهيل اجتماع فرق Agile معًا في المكتب - زيادة استخدام المساحة وخفض التكاليف
Yoffix
yoffix.com
هل ترغب في تحسين الاستخدام المكتبي وإنشاء بيئة عمل مختلطة سعيدة يحبها الموظفون؟ من خلال منصة مكان العمل التي تركز على الأفراد، يمكن للموظفين جدولة أيام عملهم بسهولة وحجز المكاتب المشتركة والغرف ومواقف السيارات، بينما يمكن للشركات تتبع أصول مكاتبهم وإدارتها وتحسينها. يتميز Yoffix بسهولة الإعداد (بضع ...
Duome
duome.co
Duome عبارة عن منصة جدولة ذكية لفرق العمل المختلطة، مما يعزز التعاون واستخدام المكتب من خلال توصيات حول أفضل مكان للقيام بالمهمة التي تقوم بها بناءً على الأشخاص الذين تحتاج إلى رؤيتهم والعمل الذي يجب القيام به.
Teamgo
teamgo.co
نحن نستخدم برنامج Teamgo منذ 15 شهرًا حتى الآن ووجدنا أنه لا يقدر بثمن في المساعدة في إدارة الزوار لدينا." - إس. موريس - سيغير Landmark Teamgo طريقة تفكيرك في إدارة الزوار. أبهر ضيوفك بعلامة الزائر سهلة الاستخدام التي تعمل باللمس في الحل الذي يبدو احترافيًا، وسهل الإعداد ويسعد استخدامه، يتميز برنامج...
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق سهل الاستخدام يجمع بين نظام إدارة المكاتب ومساحات العمل القابلة للحجز. فهو يمنح الموظفين حرية العمل من أي مكان، سواء كان ذلك مكتب الشركة أو منزلهم أو مساحة عمل مشتركة.
Zynq
zynq.io
منصة شاملة تساعد المكاتب والأفراد على استخدام المساحة الخاصة بهم وإدارتها وتحسينها. تعمل Zynq على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تبني العمل المختلط من خلال المكاتب الذكية وحجوزات الغرف وإدارة الزوار وأجهزة فحص الصحة واللقاحات وأدوات التعاون وغير ذلك الكثير. توفر تحليلات المؤسسة الشاملة للشركا...
Joan
getjoan.com
Joan هو نظام شامل لإدارة مكان العمل مصمم لتحسين استخدام مساحة العمل وتعزيز إنتاجية الموظفين وتبسيط الجوانب المختلفة لإدارة المكاتب. لماذا جوان: - حلول شاملة: إدارة الغرف والمكاتب والأصول والزوار بسهولة. - التثبيت بدون جهد: إعداد بسيط بدون كابلات أو أسلاك أو إنشاءات. - التكامل السلس: يتكامل بسلاسة مع...
Optix
optixapp.com
تعمل Optix على تمكين مشغلي أماكن العمل المشتركة الرائدين اليوم من تحقيق النجاح من خلال منصة تقنية قائمة على التصميم وسهلة الاستخدام. قم بأتمتة عملياتك، وإشراك مجتمعك، وتنمية أعمالك من خلال التجربة التي تدعم Optix.
Conferfly
conferfly.com
برنامج تطبيق ويب لقاعات المؤتمرات الخاصة بك يعمل مع تقويمات G Suite /Microsoft Office 365. سيوفر تطبيق Conferfly الوقت والمال ويجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية. لمزيد من التحقق https://conferfly.com
Poppulo
poppulo.com
تخيل توصيل الرسالة المحددة التي يحتاجها كل شخص - على وجه التحديد كيف ومتى وأين يهمهم الأمر أكثر. تكون الرسائل أكثر فعالية عندما تكون ذات صلة ومخصصة وقابلة للقياس. Poppulo يجعل الأمر سهلاً. تساعد منصة Poppulo Harmony مؤسسات المؤسسات على تحقيق المزيد من خلال ربط موظفيها وعملائها وأماكن العمل بسهولة من...
Qminder
qminder.com
خصم 20% على Qminder لجميع عملاء Qless! >>> يعمل نظام Qminder على تمكين مؤسستك من تقديم تجارب انتظار استثنائية ويسمح للمديرين بتحسين جودة الخدمة. نحن نعمل على تبسيط تدفقات خدمة العملاء من خلال حلول سهلة الاستخدام لكل من موظفيك وزوارك. قم بتوفير تسجيل الوصول الذاتي أو تسجيل الدخول عن بعد للتخلص من الخ...
zapfloor
zapfloor.com
ينقل برنامج إدارة مساحة العمل الخاص بـ Zapfloor تجربة مكان العمل إلى المستوى التالي، حيث يوفر للأعضاء والمستأجرين والفرق مساحة عمل مرنة تؤدي إلى مزيد من الرضا والتعاون والرفاهية.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago هو الحل الذي يجمع بين أماكن العمل الفعلية والافتراضية في منصة واحدة. إنه مبني حول الأشخاص وسيتبعهم أينما عملوا أو منه. - يمكنك إنشاء مخططات أرضية تفاعلية لمساحات العمل - الحفاظ على الرؤية والوصول إلى زملاء العمل والزملاء عبر المؤسسة - هنا يمكنك إدارة المساحة المكتبية المرنة - مكاتب الكتب...
m-work
m-work.co
m-work هو حل لإدارة مساحة العمل يعمل على تحسين التنسيق بين مكاتب العمل عن بعد والمكاتب الفعلية. سهلة الاستخدام وقابلة للتكامل مع أدواتك الحالية، توفر منصتنا رؤية في الوقت الفعلي لوجود الفريق، وتسهل حجز مساحة العمل وتولد بيانات قيمة للتخطيط الفعال. تم دمج m-work أصلاً مع Teams وOutlook وGSuite وجميع ...