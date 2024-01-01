توفر منصة Eden AI وصولاً سهلاً إلى مجموعة متنوعة من تقنيات تحليل الكلام والصوت من موفري الخدمة المتميزين. ويتضمن وظائف تحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام، والتي يمكن استخدامها للتعرف على الكلام وتركيب الكلام، على التوالي. يتم استخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص للتعرف على الكلمات المنطوقة وتحويلها إلى نص لمزيد من التحليل. توفر هذه الميزة واجهات برمجة التطبيقات غير المتزامنة، والتي تسمح بتذكير مقدمي الطلبات عندما يكون المورد المطلوب جاهزًا. تعد الطلبات غير المتزامنة مفيدة للحفاظ على وظائف التطبيق من خلال تحسين موارد التطبيق المستخدمة أثناء تعليق الطلب. من ناحية أخرى، تمكنك وظيفة تحويل النص إلى كلام من إنشاء صوت من نص معين أثناء اختيار الصوت المرتبط. تعد أداة الكلام الخاصة بـ Eden AI مناسبة للمطورين وغير المبرمجين ومديري المنتجات وخبراء الذكاء الاصطناعي. لا تحدد المنصة عدد مقدمي الخدمة الذين يعملون معهم ولكنها تؤكد على جودة التقنيات التي يقدمونها. تشير شهادة العملاء إلى أنه تم استخدام أداة الكلام لأتمتة التعامل مع البريد الصوتي عن طريق تحويل ملفات MP3 إلى نص وتسليمها للموظفين كرسائل نصية. بشكل عام، يمكن استخدام وظائف أداة الكلام في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك نسخ الكلام، والأوامر الصوتية، وروبوتات الدردشة التي تدعم الصوت، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: edenai.co

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